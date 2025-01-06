本报南宁1月5日电 （记者庞革平）1月4日，广西大学召开新闻发布会，宣布该校亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室张积森教授科研团队成功破解了现代栽培甘蔗品种——新台糖22号（XTT22）的基因组密码。广西大学科研团队以新台糖22号及其相关杂交群体、大规模的栽培种群体为研究材料，深入解析现代甘蔗栽培种的基因组及其种质资源的演化。该成果的重要部分已在国际权威学术期刊《自然遗传学》上发表，揭示了甘蔗高度复杂的异源同源非整倍体基因组及其演化机制。

甘蔗是全球重要的经济作物，每年提供约80%的食糖和40%的乙醇。在我国，广西为最大甘蔗种植区，甘蔗产糖约占全国2/3。

广西大学亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室主任、农学院院长张积森教授介绍，该研究为甘蔗的功能基因组学研究和生物育种研究奠定了重要的基础。

《 人民日报 》（ 2025年01月06日 10 版）

(责编：李依环、李昉)