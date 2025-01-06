重庆高新区提升公共文化服务供给

本报记者 王欣悦

周五晚上10点，在位于重庆高新区虎溪街道的梦谷咖啡店里，一节咖啡拉花课开始了。这是重庆高新区群团工作部推出的青年夜校公益项目现场，咖啡机前围满了来上课的年轻人。

“课程名额12人，报名的有几十人，我好不容易才抢到名额。”学员李玲说。授课老师龚财容是店铺负责人，已经参与了4次青年夜校授课。从咖啡机上取下容器擦拭、装取咖啡粉，布粉、压粉、萃取、打奶泡、拉花……不知不觉，课程接近尾声，不少学员都做出了满意的作品，青年夜校班主任吴芳松了口气。

吴芳负责收集学员意见、统计上课人数、联系专业机构开班、协调上课地点等。1800余名学员的意见建议，吴芳一条不落地记录在册。“通过微信公众号和沟通群，学员们可以在线‘点单’。”吴芳介绍，“青年夜校一堂课每人收费30到50元，我们收取其中的30％，用于搭建平台和基础服务工作。”此外，青年夜校灵活利用空闲场地，拓展课堂资源。

如何保证授课质量和内容品质，如何选择位置便民、环境优良的教学地点，如何吸纳更多学员，这些都要统筹考虑。“未来，我们计划建立青年夜校讲师库，进一步丰富课程体系，创新授课模式，充分整合社会资源，满足青年群体的学习培训需求。”重庆高新区党工委统战部群团科科长庞钠说。

《 人民日报 》（ 2025年01月06日 12 版）

(责编：李依环、李昉)