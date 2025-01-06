打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

重庆高新区提升公共文化服务供给

这里的青年夜校，能“点单”

本报记者  王欣悦
2025年01月06日08:44 | 来源：人民网－人民日报
小字号

周五晚上10点，在位于重庆高新区虎溪街道的梦谷咖啡店里，一节咖啡拉花课开始了。这是重庆高新区群团工作部推出的青年夜校公益项目现场，咖啡机前围满了来上课的年轻人。

“课程名额12人，报名的有几十人，我好不容易才抢到名额。”学员李玲说。授课老师龚财容是店铺负责人，已经参与了4次青年夜校授课。从咖啡机上取下容器擦拭、装取咖啡粉，布粉、压粉、萃取、打奶泡、拉花……不知不觉，课程接近尾声，不少学员都做出了满意的作品，青年夜校班主任吴芳松了口气。

吴芳负责收集学员意见、统计上课人数、联系专业机构开班、协调上课地点等。1800余名学员的意见建议，吴芳一条不落地记录在册。“通过微信公众号和沟通群，学员们可以在线‘点单’。”吴芳介绍，“青年夜校一堂课每人收费30到50元，我们收取其中的30％，用于搭建平台和基础服务工作。”此外，青年夜校灵活利用空闲场地，拓展课堂资源。

如何保证授课质量和内容品质，如何选择位置便民、环境优良的教学地点，如何吸纳更多学员，这些都要统筹考虑。“未来，我们计划建立青年夜校讲师库，进一步丰富课程体系，创新授课模式，充分整合社会资源，满足青年群体的学习培训需求。”重庆高新区党工委统战部群团科科长庞钠说。

《 人民日报 》（ 2025年01月06日 12 版）

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部