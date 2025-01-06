原标题：“中山大学极地”号科考船出征

1月4日，“中山大学极地”号破冰科考船从广州南沙出发，前往渤海冰区，开展渤海冬季冰—海系统关键过程及其生态环境效应重大科学考察。本航次由中山大学牵头组织实施，国内12所高校和科研院所共同参与，计划作业时间44天，将覆盖冬季渤海海冰形成期、盛冰期、消退期。这是国内首次在冬季对渤海冰区开展海冰—海洋—生态综合调查。

本次项目负责人，中山大学测绘科学与技术学院院长、极地研究中心主任程晓介绍：“科考队将在辽东湾和渤海中央海区设置2条纵断面、2条观测横断面，重点研究渤海海冰生消过程，大气、海洋对渤海海冰生消过程的热力、动力影响，以及渤海海冰生消过程对水体环境的影响机制，构建渤海海冰生态动力学模型，揭示海冰对渤海生态系统季节变化的潜在影响。”

“渤海冬季海冰高密集度冰区的观测数据稀缺，限制了对渤海冰下海洋环境与生化要素变化过程的认识和理解。本航次将很好地弥补之前观测数据不足的缺憾。”本航次首席科学家、中国海洋大学教授陈显尧说。

据介绍，中国海洋大学、天津大学、大连理工大学、华东师范大学、天津科技大学、中国水产科学研究院黄海水产研究所、自然资源部第一海洋研究所等12所高校和科研院所的45名科考人员共同参与本航次任务。领队为卫星遥感专家、中山大学教授陈卓奇。

程晓介绍，希望本航次深耕渤海、远眺北极，通过空—天—冰—海立体观测，在研究渤海自身科学问题的同时，探究北极快速变化对我国天气气候的影响，同时积极在类极地环境下开展科研设备海试，服务辽东湾生态环境建设和全球气候变化研究。

本航次编号为NORC2025-302渤海冬季航次。“中山大学极地”号是我国高校首艘极地破冰科考船，具备极地全海深科考能力。同时，该船还是我国第三座能在北冰洋中央冰区作业的海上科考平台。2024年7月26日至10月7日，“中山大学极地”号曾完成2024年北冰洋科学考察。（记者龙跃梅 通讯员曹宁）

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