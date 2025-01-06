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粤港澳携手推动大湾区教育高质量发展

2025年01月06日08:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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澳门大学横琴校区。
澳门大学供图

粤港澳大湾区正将人才培养与教育合作作为发展核心引擎之一，共享优质课程、联合培养人才、共建联合实验室，教育、科技、人才一体化发展，共同谱写建设教育强国的湾区篇章。

2024年12月9日，澳门大学横琴粤澳深度合作区新校区开工，预计于2028年投入使用。10年前，澳门大学师生从占地仅0.05平方公里的氹仔校区迁入横琴校园，面积扩大至1.09平方公里。目前，澳门大学拥有3个国家重点实验室，学生规模约1.35万人。在大湾区教育合作的背景下，澳门大学率先实现了独立模式的延伸办学。

2024年10月14日，在毗邻白石角海滨的香港科学园，中山大学香港高等研究院正式揭牌成立，这是中国内地高校在港设立的综合性研究机构。

中山大学还与香港大学、香港中文大学、香港理工大学等香港高校签署了一系列在医学、医工交叉、能源技术、生物等领域的合作协议。

近年来，香港、澳门多所高校率先在大湾区设立分校或合作办学机构，成立了香港中文大学（深圳）、香港科技大学（广州）、香港城市大学（东莞）等学校；深圳大学、中山大学等内地大学也把研究机构开到港澳地区。内地与港澳的双向奔赴，为中国高等教育突破过去的资源、人才瓶颈提供了新契机。

人工智能、大数据、物联网等新兴技术驱动教育方式变革，大湾区探索创新开放共享的办学模式，建立粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟，汇聚7700多门优质课程，面向大湾区高校开放、共享。

广东省教育厅厅长林如鹏说，要深入推进粤港澳大湾区教育合作发展，支持广东省高校在港澳设立教学科研机构，加大粤港澳高校联合开展研究生培养和重大科技攻关的力度。

除了高等教育，粤港澳大湾区基础教育领域的合作也在深化。2024年11月9日，位于横琴粤澳深度合作区的濠江中学附属横琴学校正式落成启用。据介绍，濠江中学附属横琴学校是“澳门新街坊”配套教育项目，也是内地第一所澳人子弟学校。“澳门新街坊”项目是粤澳两地携手合作、在合作区开展的首个为澳门居民建设的综合民生工程，项目融合优质居住空间、教育、卫生及社会服务。

澳门特区政府社会文化司司长欧阳瑜表示，濠江中学附属横琴学校的设置不仅具有澳门课程特色，校内的澳门学生也同样享有趋同澳门免费教育的待遇。澳门特区政府未来将持续与合作区执委会紧密合作，不断优化“澳门新街坊”项目的民生配套服务，继续支持学校开展中学校舍建设，打造从幼儿园至高中的“一条龙”教育服务，为澳门居民在合作区学习提供更加便利的条件。

目前，广东已有包括澳人子弟学校在内的12所港澳子弟学校，并鼓励有条件的30余所学校开设了港澳子弟班。自2004年起，广东每年组织开展粤港澳姊妹学校缔结工作，至今已缔结1546对，占内地结对数超一半。

不久前，首期“香港领航教师及校长培训计划”学员走进广州市越秀区中星小学，进行为期一周的跟岗学习。

“香港领航教师及校长培训计划”是香港在内地落地的第一个教师及校长长期培养项目。计划旨在发掘和培养具有坚定专业信念和使命、愿意不断学习教学新知、积极探究创新策略且具优秀潜质的教师和校长。首期参与该计划的学员共50人，均来自香港中小学校的一线老师和校长。

“这里的孩子们热爱学习的态度让我非常感动。”香港保良局林文灿英文小学校长文诗咏表示，希望中星小学能选出一批优秀小学生，把语文课本读出来，做成云资源共享；而香港的孩子们也可为内地小朋友朗读英文课本。这种带着鲜活感情的语言资源有利于香港孩子们更好掌握课本知识，并学好普通话，也有助于内地小朋友提高英语水平，相得益彰。

随着共享交流的持续深入，粤港澳大湾区教育正逐步走向深度融合，一幅教育资源共享、人才协同培养、文化传承创新的美好画卷在大湾区徐徐展开，为大湾区的蓬勃发展注入源源不断的教育动力，向着打造世界一流湾区教育高地的目标稳步迈进。

（据新华社广州电  记者郑天虹、白瑜、王浩明）

(责编：李依环、李昉)

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