原标题：让学生在实践中不断历练

“莫老师，我们的作品又获金奖了！”湖南工业大学包装设计艺术学院学生李贝贝激动地和指导老师莫怏分享喜悦。前不久，素有“包装设计界奥斯卡”之称的Pentawards包装设计大赛2024年度获奖名单在英国揭晓，由莫怏指导的包装设计作品斩获金奖，这是他带领学生团队连续三年将该赛事的金奖收入囊中。

“把学生放在实战中历练成长。”谈及成为“金牌导师”的秘诀，莫怏如是说。参赛学生大一时就加入他的团队，经过一场场国内外设计赛事锤炼，他们最终成长为身经百战的包装设计排头兵。

五年来，湖南工业大学包装设计艺术学院学生团队获得省级以上设计大赛金奖1153项、银奖790项、铜奖1424项，实战成果斐然。一批批包装设计学子从这里走出，成为包装设计行业的主力军。“在实践中形成的设计才是最有生命力的。”包装设计艺术学院院长朱和平说。

除了赛事实践，湖南工业大学还瞄准了“传统文化”这个主战场，让学生在文化传承与创新的广阔天地中大展拳脚。

2018年春天，包装设计艺术学院青年教师杨勇波带着学生团队来到湖南湘西十八洞村扎根，将当地传统苗绣技法与现代设计理念相融合，一干就是近7年。学生们在生意盎然的大山里认识苗绣、理解苗绣、创新苗绣，一心想的都是苗绣产品的设计创新，一股脑做的都是助力苗绣走出大山，焕发其应有的价值光芒。“我们努力让苗绣更有价值，苗绣也在背后推着我们成长。”包装设计艺术学院学生樊平是学生团队的主力，参与了多款苗绣产品的改良与创新，2021年以优异成绩考上了硕士研究生。

“传统文化是中华民族的瑰宝，也是包装设计取之不竭的灵感之源。”湖南工业大学副校长李若梅说。这些年来，学校与相关单位“跨界联名”，推出故宫学论坛、古代玉器鉴赏沙龙等主题活动，数以千计的学生深度参与，在传统文化中汲取设计创新能量。

学生战斗力强了，企业更青睐。湖南工业大学包装设计艺术学院的学生就业率稳居90%以上，大量优秀毕业生还没毕业就被企业“抢”走了。

“2024年是我校包装设计教育办学40周年，现在学院已形成从专科到博士的特色教育体系，探索了一条以实战为核心的育人思路，培养了一批素质高、能力强、敢拼搏的包装排头兵。”湖南工业大学党委书记刘望说。

（记者 禹爱华 通讯员 刘翔 唐秋玲）

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