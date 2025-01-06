原标题：重庆丰都：家校社合力守护青少年成长

“我女儿读小学时性格开朗，但读初中后我总感觉她在生闷气。通过家校共育互动信笺，我才明白自己和孩子的沟通出了问题。”在重庆丰都育才中学日前组织的“家长茶叙日”上，学生家长何娟介绍着家校共育互动信笺带来的变化。

“家校共育互动信笺”是什么？该校德育处主任冉秋红介绍，学校每天都会将一个涉及心理指导、亲子沟通等方面的教育理念和实用策略，制作成信笺向家长推送，协助、指导家长处理好家庭教育面临的各种问题。“自2023年11月以来，我们制作推送的300多条互动信笺，已经成了学生家长的‘每日必读’，如果哪天稍微发晚一点，就会有家长在微信群里催问。”冉秋红说，学校的“家长开放日”和每周“家长茶叙日”，也成了老师和家长们面对面交流困惑、分享经验的重要平台。

丰都是西部地区典型的劳务输出大县，85万户籍人口中有26.5万人在外务工，全县留守儿童超过1.4万人。近年来，丰都将发展教育作为奠基未来的根本举措，着力构建党政主导、学校主抓、家庭主管、社会主推的家校社协同育人体系。除了各个学校开展的“家长开放日”“家长茶叙日”“幸福合伙人”等活动，丰都还创立了县级层面的家庭教育研究院，整合资源和力量开发家校社协同育人课程和数智平台。过去3年，参加家庭教育大课堂、家长夜校的家长已超过4.6万人次。

据丰都县委教育工委书记、县教委主任代海门介绍，丰都已建立县、乡镇（街道）、村（社区）三级“1+40+N”家庭教育互助组织体系，全县超过80%的留守儿童周末和节假日都会参加家庭教育互助会的活动。

丰都县委、县政府在县城最繁华地段开设“跳蚤市场”，让参加家庭教育互助组织的孩子们利用周末时间走上街头义卖手工作品、二手物品和美食。六年级的杨影已经两次参加名山街道“小名星”家庭教育互助会举办的义卖，她和同学们制作的瓢画、扎染、衍纸画等70多件手工艺品，一共卖出了4000多元。“爸爸妈妈都很忙，以前每到周末都是最孤单无聊的时候，来互助会后每个周末都有画画、手工和趣味运动，你看，这几个都是我在这儿认识的好朋友！”提起最近两次摆摊义卖的经历，杨影仍然很兴奋。

自2022年以来，来自全县党政机关和各职能部门的志愿者，与1万余名学生家长志愿者一道组织开展的各类关爱活动超过1.2万次。

（记者 张国圣 黄汉鑫 李宏）

(责编：李昉、李依环)