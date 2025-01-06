打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

进一步提升高技能人才培养质量

2025年01月06日08:33 | 来源：光明日报
小字号

原标题：【光明论坛】进一步提升高技能人才培养质量

近日，江苏省人社厅印发《关于健全完善“新八级工”职业技能等级制度的实施意见》，为建立技能人才多元化评价方式提供政策保障，为提高技能人才培养质量水平作出了新的探索。

技能人才是支撑中国制造、中国创造的重要力量。培养和造就更多高技能人才，是实现高水平科技自立自强、建设现代化产业体系和形成新质生产力的必由之路。党的二十届三中全会提出，加快建设国家战略人才力量，着力培养造就战略科学家、一流科技领军人才和创新团队，着力培养造就卓越工程师、大国工匠、高技能人才，提高各类人才素质。建设一流产业技术工人队伍。近年来，我国持续推进新时代高技能人才队伍建设，构建了全方位政策体系，建成了一支规模宏大、素质优良、结构不断优化、作用日益突出的技能人才队伍。如何进一步提升高技能人才培养的质量水平，为经济社会发展激活人才蓄水池，是一个关乎国计民生的重要问题。

聚焦发展新质生产力，筑牢技能人才培养的基石。创新型高技能人才已成为我国科技创新的重要力量，也是发展新质生产力的核心要素，是从突破创新到成果转化等阶段的重要参与者。从数据上看，当前我国技能人才总量超过2亿人，高技能人才超过6000万人，占技能人才的比例约为30%；目前我国职业教育专业目录共设置1394个专业，覆盖国民经济各领域；近年来共建设技工院校超2500所，平均每年为生产服务一线输送近百万名技能人才。未来，应以产业发展新趋势为导向，立足战略性新兴产业、未来产业等多领域人才需求，围绕“智能+技能”“数字+技能”等复合型人才培养新方向，通过职普融通、产教融合、科教融汇等渠道，培养适应多元产业变革的复合型技能人才。借助高等教育的理论研究深度和高端人才资源反哺职业教育，为职业院校学生提供深造机会，同时做好职业教育与继续教育的有机衔接，让技能人才培养契合产业创新发展节奏。

汇聚多元主体合力，激发高技能人才发展动能。充分发挥企业在高技能人才培养中的主体作用，通过出台税收抵免、财政补贴等优惠政策，鼓励企业深度参与人才培养全过程，依托代表性领军企业，开发推广适应新质生产力发展的数智化技能培训及前沿课程，实现产才协同发展与深度融合。同时，打造多元化、长效化的评价制度体系，打破传统评价标准束缚，充分考量人才实际技能水平、创新能力及社会贡献。鼓励企业自主开展高技能人才评价，依据人才工作特性和成长轨迹合理设定评价周期，保障评价科学性与系统性。加速推进“新八级工”等级制度体系建设，打破高技能人才和专业技术人才职称评审界限，围绕紧缺、特殊及新兴岗位设立灵活评价标准，充分激发高技能人才队伍的创新创造活力。

构建多维发展空间，提升高技能人才竞争优势。充分发挥北京、上海和粤港澳等核心城市的“头雁”作用，构建区域产才协同发展、合作共享的人才发展格局，推动创新链、产业链、资金链、人才链在区域内高效融合。以一体化的思路加强区域内高技能人才联合培养与引进，完善跨区域认定机制，强化区域高技能人才集聚力和配置力，助力各区域产业链协同升级。探索打造具有区域特色和面向全国开放的“高技能人才公共培训平台”，通过整合优质教育资源，提升高技能人才的专业技能和综合素质，为区域经济发展提供有力的人才支撑。例如，长三角数字技能人才公共实训基地依托一些头部企业，面向长三角数字经济产业，提供数字技能人才培训、产教融合、技能转换等服务。同时，积极接轨国际舞台，推进国际职业资格与国内职称评价的衔接，探索扩大衔接和认定范围，建立健全国际化评价体系。搭建国际人才交流中心，为我国产业融入全球产业链高端环节提供坚实的人才支撑。

在这个科技与产业深度交融的时代，高技能人才已经成为驱动产业升级、支撑经济高质量发展的强劲引擎。我们应以实际行动打破传统观念的束缚，深化产教融合，强化技能培训，拓宽成长通道，全力培厚高技能人才成长的沃土，营造尊技重能的良好氛围，助力更多人才以匠心筑梦、以技能报国。

（作者：姚凯，系复旦大学全球科创人才发展研究中心主任、教授）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部