原标题：上海浦东 发布外籍人才便利化专项政策

记者12月20日获悉，上海市浦东新区日前对外发布《浦东新区关于进一步加强外籍人才便利化服务保障的若干措施》（以下简称《若干措施》）。《若干措施》涵盖外籍人才在浦东新区的工作、创业、生活等方面，包含34条具体举措，旨在助力上海高水平人才高地建设。

根据《若干措施》，外籍人才出入境将更为便捷。浦东新区可以直接审发《外国高端人才确认函》，为访学交流、科研合作、商务考察的外籍人才提供多次往返的签证便利，人才家属也可一起持证入境。同时，电子口岸签证在浦东全域率先试点，实现了全程网上办理，不受时空限制，无需提交纸质材料和护照原件，入境时可凭护照及电子签证直接从边检通道入境。

为更好支持和服务外籍人才来华创新创业，浦东新区此前已建立了外籍高层次人才永久居留推荐“直通车”制度。经浦东新区政府推荐的外籍高层次人才，在申办永久居留时，不仅可享受材料简化和办理时限大幅缩短的便利，其外籍配偶和未成年子女也可随同申请。据悉，“直通车”制度建立以来，浦东已为50余名外籍人才出具永居推荐函。

在移动支付方面，浦东新区联合中国银联，率先推动银行与支付机构进入商家布放或升级银行卡受理机具，打造一批外籍人才支付便利化示范商圈；在公交地铁、便利店、餐饮等场景，移动支付便利措施得到了规模化推广。在居住和生活方面，浦东新区将拓展国际化教育医疗服务资源，打造高品质国际人才社区服务体系；设立涉外法律服务站，推广外籍人才便民“服务包”；为短期居住的外籍人才申办国内驾照开设专窗。（记者 王春）

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