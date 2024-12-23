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山西忻州以考核促科创平台优化升级

2024年12月23日08:55 | 来源：科技日报
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原标题：山西忻州 以考核促科创平台优化升级

　　记者12月20日从山西省忻州市科技局获悉，2024年忻州市级科技创新平台拟认定和考核情况日前公示。其中，13家科创平台获优秀等级，25家科创平台获良好等级，15家科创平台获合格等级。同时，17家科创平台考核不合格，拟被撤销资格。

　　近年来，忻州市委、市政府统筹推进教育科技人才一体化发展，将科技创新平台建设作为首要任务来抓。目前，忻州市拥有市级重点实验室、技术创新中心等各类科研平台114家，为科技创新、产业发展提供了重要支撑。

　　为提升科技创新平台基地建设绩效，充分发挥其在科技创新、人才引育和产业发展中的积极作用，忻州市科技局于日前完成了对2023年以前认定的市级平台建设与运行情况考核评估工作。忻州市科技局局长王殿君介绍，这次考核评估以质量、绩效和贡献为核心评价导向，“破四唯”、讲贡献，将承担市级以上科研任务、引进与培育人才、经费保障及自我发展能力、科技成果转化以及对行业技术发展的作用等作为重要考核指标，实现平台有进有出，推动平台提质增效。

　　考核评估结果显示，7家市重点实验室、3家市技术创新中心、2家市新型研发机构、1家市众创空间考核结果为优秀；10家市重点实验室、1家市新型研发机构、5家市中试基地、6家市技术创新中心、3家市众创空间考核结果为良好；2家市重点实验室、3家市技术创新中心、3家市新型研发机构、7家市众创空间考核结果为合格。

　　此次考核评估中，3家市重点实验室、1家市中试基地、13家市众创空间考核结果为不合格，主要原因是经费投入不足、设备陈旧落后、技术研发和创新能力滞后，以及部分平台长期未取得有价值的科研成果等。（记者 赵向南）

(责编：郝孟佳、李昉)

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