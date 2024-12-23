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“强”字的几种读音（杜老师语文信箱）

2024年12月23日08:54 | 来源：人民网－人民日报海外版
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杜老师：

　　有人把“强求”的“强”读成二声qiáng，请问这种读法是否妥当？谢谢。

　　天津读者 丰先生

丰先生：

　　“强”常见的读音有二声qiáng和三声qiǎng。读二声qiáng时，常表示“强有力”一类意思。例如：

　　（1）这支参加比赛的球队阵容强（qiáng）大，被许多人看好。

　　（2）他们面对强（qiáng）敌敢于主动进攻，终于获得胜利。

　　（3）主力队员强（qiáng）攻到篮下，并投球命中。

　　（4）强（qiáng）烈的求知欲使得他的学习成绩突飞猛进。

　　表示“硬要”一类意思时，读三声qiǎng。例如：

　　（1）这些活动都是自愿参加的，不能强（qiǎng）人所难，硬让人参加。

　　（2）要摆事实，讲道理，而不能强（qiǎng）词夺理。

　　（3）我们要通过耐心说服的途径来推广这一新技术，而不能采取强（qiǎng）迫命令的办法。

　　（4）这么做分明是不合理的，你就别强（qiǎng）辩了。

　　（5）他不喜欢这项运动，不要勉强（qiǎng）他，让他参加别的运动吧。

　　“强（qiǎng）求”是“硬要求”的意思。例如：

　　（1）写这类文章，可以有各种各样的风格和写法，而不必强（qiǎng）求一律。

　　（2）对这些事，学生们各有各的想法和做法，不能强（qiǎng）求一致。

　　故而，“强求”的“强”宜读为三声qiǎng。

　　另外，“倔强”表示“刚强不屈”的意思。其中的“倔”读二声jué，“强”读四声jiàng。

　　《语言文字报》原主编 杜永道

(责编：李昉、郝孟佳)

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