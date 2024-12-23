杜老师：

有人把“强求”的“强”读成二声qiáng，请问这种读法是否妥当？谢谢。

天津读者 丰先生

丰先生：

“强”常见的读音有二声qiáng和三声qiǎng。读二声qiáng时，常表示“强有力”一类意思。例如：

（1）这支参加比赛的球队阵容强（qiáng）大，被许多人看好。

（2）他们面对强（qiáng）敌敢于主动进攻，终于获得胜利。

（3）主力队员强（qiáng）攻到篮下，并投球命中。

（4）强（qiáng）烈的求知欲使得他的学习成绩突飞猛进。

表示“硬要”一类意思时，读三声qiǎng。例如：

（1）这些活动都是自愿参加的，不能强（qiǎng）人所难，硬让人参加。

（2）要摆事实，讲道理，而不能强（qiǎng）词夺理。

（3）我们要通过耐心说服的途径来推广这一新技术，而不能采取强（qiǎng）迫命令的办法。

（4）这么做分明是不合理的，你就别强（qiǎng）辩了。

（5）他不喜欢这项运动，不要勉强（qiǎng）他，让他参加别的运动吧。

“强（qiǎng）求”是“硬要求”的意思。例如：

（1）写这类文章，可以有各种各样的风格和写法，而不必强（qiǎng）求一律。

（2）对这些事，学生们各有各的想法和做法，不能强（qiǎng）求一致。

故而，“强求”的“强”宜读为三声qiǎng。

另外，“倔强”表示“刚强不屈”的意思。其中的“倔”读二声jué，“强”读四声jiàng。

《语言文字报》原主编 杜永道

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