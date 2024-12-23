原标题：江苏盐城：全方位搭建人才创新大舞台

对引领盐城产业发展的顶尖人才（团队）给予最高1亿元资助；对围绕“5+2”战略性新兴产业和23条重点产业链引进的突破核心技术的领军人才（团队），给予最高3000万元资助；对市外高校、科研院所高层次人才来盐城发起设立新型研发机构的，给予最高2000万元资助……12月15日，江苏盐城沿海人才发展大会发布一系列引才、育才政策，为产业发展凝聚人才合力，以人才创新活力激发城市发展潜力。

盐城市委书记周斌表示，盐城始终坚持人才引领高质量发展战略定位，围绕“风光氢储碳海农”七大主题，推动创新要素集聚发展、高端人才精准引进，设立人才发展基金，出台“拨投结合、投贷联动”的人才金融配套支持政策，让更多“千里马”在盐城竞相奔腾。

以产业发展凝聚高端人才

浩瀚黄海冲刷出壮美的湿地胜景，也孕育着一座城市强劲的发展前景。“今天的盐城，创新有平台、创造有支持、创业有机遇，构建了各方面人才大显身手、大放异彩的广阔舞台。”盐城市委常委、组织部部长黄华介绍，当前，盐城全力打造“5+2”战略性新兴产业和23条重点产业链，已形成3个千亿级产业集群，晶硅光伏产业、动力及储能电池产业规模跃居全国前三，是全国首批、江苏省唯一碳达峰试点城市。同时，盐城建成运营江苏沿海可再生能源技术创新中心、零碳产业园、长三角一体化产业发展基地等创新载体和战略平台。

产业兴市，人才为基，创新为要。近年来，盐城围绕产业链布局创新链，以重大创新平台、新型研发机构等创新载体汇聚产业高端人才。

其中，由中国科学院、中国质量认证中心等单位合作共建的大功率电力电子与控制技术实验平台、制氢材料与氢能产品检验检测中心及新能源涉网测试平台等3家公共服务平台，引入中国科学院电工研究所研究员王一波、金风科技首席科学家翟恩地等30多名高端人才在盐创新创业；盐城与上海电气、双瑞风电等行业龙头企业共建的4家企业联合创新中心，集聚各类专业研究人才近百名。

此次大会期间，盐城围绕风电、光伏、氢能、储能、双碳、海洋经济、现代农业等新兴产业开展7场人才专场对接会，为城市产业发展招引优秀人才。

以人才活力激发城市发展潜力

盐阜多梧桐，引来凤凰栖。于2010年8月成立的南京大学盐城环保技术与工程研究院，已先后承担国家科技重大专项和省重点研发计划53项。在盐城人才政策的支持下，团队目前已拥有全职人员200多人。这支以硕士、博士、博士后为主体的环保科技研发与服务团队，其中三分之一为江苏省外来盐城落户人才。

济济多士，乃成大业。目前，盐城已累计引进“两院”院士87名、国家重大人才工程入选者233名，名校优生5800多名，设立人才发展基金，建成4.2万套高品质公寓的人才社区。

得益于人才政策、耐心资本的“长情陪跑”，如今的盐城，因才而兴。近3年，盐城累计资助市级领军人才项目353个，其中56家获资助企业已成长为国家级专精特新“小巨人”企业。

“我们将牢固树立人才引领发展战略定位，坚持‘投资人才就是投资未来’理念，以最优厚的政策招引人才、以最优质的服务礼遇人才。”黄华介绍，盐城将聚焦“创新链”、布局“人才链”，集成优化引才政策体系。其中，盐城将在北京、上海、深圳、南京等国家高水平人才高地，布局离岸科创中心，推广“域外创新+盐城转化”模式。盐城也将联合国有资金和社会资本，组建人才创新创业基金，探索“拨投联动”方式，撬动更多社会资本助力人才创新创业。（记者 金 凤）

(责编：郝孟佳、李昉)