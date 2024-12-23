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2025年就业援助月专项活动启动

2024年12月23日08:37 | 来源：光明日报
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原标题：2025年就业援助月专项活动启动

日前，人力资源社会保障部、中国残联共同举办的2025年就业援助月专项活动在全国范围内正式启动。活动以“就业帮扶 真情相助”为主题，集中帮扶就业困难人员、零就业家庭成员、登记失业人员等劳动者就业创业。

活动期间，各地将开展摸排走访，组织全面联系对接，建立重点帮扶对象清单，确保人员底数清、就业状态清、就业意愿清、服务需求清。收集一批适合岗位，动员企业设立低门槛、有保障的爱心岗位，依托基层平台归集适合大龄劳动者的岗位，鼓励各类用人单位开发适合残疾人的远程客服、数据输入、操作组装等就业岗位。实施一套精准帮扶，为服务对象开展个性化职业指导，针对不同情况不同需求分类提供援助。举办一系列专场招聘，制定分行业、分岗位、分地区的招聘活动计划并向社会公布，开出“就业大篷车”、设立“就业驿站”。推动一批政策落实，围绕“两优惠”“三补贴”开展密集政策宣讲，打造打响政策品牌，更好支持服务对象到企业就业、灵活就业、自主创业。强化一揽子兜底保障，统筹用好各类公益性岗位，按规定兑现失业保险待遇，为基本生活出现暂时性困难的服务对象实施临时救助。（记者邱玥）

(责编：李昉、郝孟佳)

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