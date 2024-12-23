原标题：青海西宁：校园引才出实招

时值深冬，重庆大学博士研究生龙涛的心里却一片火热。

“没想到西宁的引才政策这么好！全职引进博士生直接认定‘拔尖人才’后，不但能享受省市两级一次性发放的安家费50万元，在职称评定方面也能享受到力度不小的优惠！”参加青海校园引才重庆专场招聘会后，龙涛对毕业后的生活充满期待。

紧盯高校毕业生求职“窗口期”和校园招聘“黄金期”，12月上旬，西宁组织10家事业单位，赴昆明、重庆、西安、兰州等地，诚邀高校学子加入西宁市建设“一个创新基地、三个中心城市”的队伍中来。

据了解，西宁市采取“集中招录+自主引才”相结合的方式，积极组织有关单位参加全省“组团式”专场引才，主动组织医疗、教育、农业系统相关单位开展校园专场招聘等活动，实现“规定环节”“自选动作”双管齐下，协同发力。

青海籍学生马艳在云南大学攻读硕士研究生，听说家乡要在昆明组织校园引才专场招聘会，第一时间来到现场，对照岗位需求积极求职。“对我们异地求学的青海孩子来说，这个机会太难得了！是我们回乡创业的‘绿色通道’！”

在校园引才活动现场，工作人员发放的以西宁“雪豹之都”城市IP形象“宁萌”为元素制作的文创产品，受到了不少毕业生的喜爱。“这个可爱的小家伙是对西宁城市形象很好的诠释。”一位求职学生说。

西宁地处青藏高原东北部，长期以来，引不来人才是制约其城市发展的重要因素之一。为此，西宁坚持“人才是第一资源”的理念，积极营造爱才敬才的良好氛围，持续优化引才用才的政策举措，研究制定了一系列市级优惠政策，其中包括全职引进的博士、硕士研究生，符合年度引进高校优秀应届毕业生公告内相关条件的，纳入事业单位编制管理；全职引进的博士研究生可被直接认定为“昆仑英才·高端创新创业人才计划”引进拔尖人才，给予省级一次性特殊支持（安家费），再由西宁市人才开发基金一次性配套给予相应安家费；全职引进的硕士研究生，由西宁市人才开发基金一次性给予安家费，并可优先申报西宁市“夏都菁英”行动计划。

“不但要引得进，还要用得好。得益于省市人才政策，我们不断强化引才育才，提升人才质量，通过搭建教师专业发展平台，拓展青年教师发展空间，为梯次人才培养蓄积了后备力量。”西宁城市职业技术学院组织人事部部长娄光辉介绍，目前该校已有12名教师入选青海省“昆仑英才·高端创新创业人才计划”、西宁市“夏都菁英”行动计划等人才项目。今年该校还选派了6名教师赴天津、浙江等地跟岗学习，1人赴江苏开展访学研修。

用最优的政策引人才、以最优的服务留人才、把最美的风景给人才。西宁市各县区、各用人单位结合实际制定个性化的人才政策，全力解决人才到西宁的后顾之忧。

今年是西宁市第一人民医院妇科医师黄娅妮在青海工作的第四个年头，2021年，从宁夏医科大学毕业后，她便在青藏高原安了家。“人才引进的安家费、高层次人才补贴解决了我们生活上的后顾之忧。更重要的是，医院鼓励我们参加科研活动、主持科研项目、撰写学术论文。就在前不久，我的项目刚刚结项，科室发展也进入快车道，干事创业的信心更足了！”黄娅妮说。

“从‘就地等才’到‘上门请才’、从‘单兵作战’到‘组团作战’，西宁人才引进工作不断取得新进展。”西宁市委人才工作领导小组办公室相关负责人介绍，西宁市还在西北师范大学、甘肃中医药大学、甘肃农业大学等高校设立了“招才引智”工作站，进一步扩大了人才“朋友圈”。

（记者 王雯静 万玛加 通讯员 李鹏章）

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