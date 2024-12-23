原标题：安徽农业大学十年接续帮扶金寨县的故事

还没到腊月，安徽省六安市金寨县吴家店镇包畈村村民陈亚舫已开始忙着订年猪。“今年孩子们能多住些日子了。”陈亚舫满脸期待，“我们这里留不住孩子们主要是因为厕所，儿女辈多少有农村生活经历，勉强可以忍耐旱厕。到了孙辈，都不愿意进旱厕，恨不得来了就走。”包畈村党支部书记、村委会主任贺祖平告诉记者，小小的厕所，竟成了回家的一道“坎”。

“咋样，还是新厕所好使吧？”安徽农业大学教授巫厚长走进陈亚舫家的新厕所，查看冲水设施。“必须的！干净卫生！而且化粪池里的水就是最好的农家肥，你看菜长得多好。”陈亚舫家门前的白菜长势喜人。

巫厚长介绍，针对金寨农村生活污水处理和农村改厕技术难题，安徽农业大学团队成功研发出改厕和生活污水一体化治理工艺技术60余项，近年来每年新建生态污水处理设施20座，成功解决了这个农村“老大难”问题。“环境好了，游客也多了，咱现在可是远近闻名的生态村哩！”贺祖平告诉记者。

今年是安徽农业大学与金寨县校地合作十周年。“与金寨县结缘，还要从响应国家农村扶贫开发战略开始。”安徽农业大学党委书记张庆亮介绍，1985年，该校与金寨县政府联合举办“安徽农学院金寨农业专科班”，成为彼时全国第一所全日制县属农业大专班，由此拉开了安徽农业大学办学“大别山道路”的序幕。

所谓“大别山道路”，是指安徽农业大学在服务“三农”的长期实践中，总结形成的以“艰苦奋斗、无私奉献、开拓创新、献身‘三农’”为精神内核的校地合作、协同发展模式。2014年，安徽农业大学大别山综合试验站落地金寨，“大别山道路”再辟新路。

“金寨县不少产业的从无到有、从有到优，背后都离不开安徽农业大学数百位专家教授十年如一日的辛勤付出。”金寨县委常委、政法委书记王玉宝感慨。

“金寨水土适宜种茶，然而茶企、茶农对茶树新品种选育、栽培管理、加工技术等方面把握不够，还存在夏秋茶综合利用率不高等问题。”为此，安徽农业大学教授宁井铭等专家，一有时间就往金寨跑，吃住都在茶园里，帮助茶农们选育出一批绿茶、白茶茶树新品种，集成高效栽培、夏秋茶资源综合利用等一批关键技术。

据统计，十年来，安徽农业大学依托学科专业优势，帮助金寨县自主选育国家级、省级新品种30余个，开发优质农产品50余种，示范推广农业“四新”技术1000多项。

当前，安徽农业大学与金寨县新一轮全面战略合作已经开启。“下一个十年，我们将紧紧围绕农业强国目标以及安徽‘千村引领、万村升级’工程，与金寨县携手并进，打造‘大别山道路’升级版，共同为农业农村现代化建设作出新的更大贡献。”张庆亮表示。

（记者 丁一鸣 常河 通讯员 王华斌）

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