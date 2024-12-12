原标题：我科学家获联合国“地球卫士奖”

记者从国家林草局获悉，中国林科院首席科学家、三北工程研究院院长卢琦荣获全球生态环保领域最高奖项——“地球卫士奖”，是首位获得该奖“科学与创新奖”的中国人。

联合国环境规划署执行主任英格·安德森高度赞扬了卢琦对全球荒漠化防治作出的贡献。她指出，卢琦用实践证明，通过将科学与政策相结合，人类可以解决土地退化问题，帮助社区适应气候变化，为数百万人构建更美好的未来。

荒漠化是影响人类生存和发展的重大生态问题，中国是世界上荒漠化最严重的国家之一。经过40多年不懈努力，中国积极推进荒漠化防治及三北等重点生态工程，防沙治沙取得举世瞩目的成就。通过组织实施三北防护林体系建设等一批重点工程，科学保护沙化土地5.38亿亩，有效治理沙化土地1.18亿亩，三北工程区森林覆盖率由12.41%提高到13.84%，61%的水土流失面积得到有效控制，黄河流域植被覆盖“绿线”向西移动300公里。据统计，中国53%的可治理沙化土地得到有效治理，沙化土地面积净减少6500万亩，呈现出“整体好转、改善加速”的良好态势，保护生态与改善民生步入良性循环，成功走出一条具有中国特色的防沙治沙道路。荒漠化是人类面临的共同挑战。中国不仅加快荒漠化治理，也广泛开展技术研发与国际合作，推动荒漠化防治的中国方案、中国智慧走向世界、造福世界。

卢琦在长达30余年的职业生涯中，投身中国荒漠化防治事业，助力中国扭转土地退化趋势、减少沙化土地面积。他在实施世界上最大的造林项目、建立荒漠生态研究网络和伙伴关系，以及促进多边合作以遏制荒漠化、土地退化和干旱方面发挥了关键作用。卢琦牵头50余个科研项目，发表了180多篇经过同行评审的论文，撰写了20本专著，协助中国落实《联合国防治荒漠化公约》，并向联合国开发计划署、全球环境基金和其他一些处于全球荒漠化行动前沿的国际组织贡献专业知识，提供了通过多边合作减缓荒漠化、土地退化和干旱的最佳实践。

“地球卫士奖”是联合国环境规划署颁发的国际奖项，旨在表彰对环境产生变革性影响的个人、团体和组织，是全球生态环保领域的最高荣誉。自2005年以来，已产生122名获奖者。2017年，我国塞罕坝林场建设者曾获“地球卫士奖”中的“激励与行动奖”。（姚亚奇）

(责编：李昉、郝孟佳)