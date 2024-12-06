原标题：山东科技大学：打通成果转化“最后一公里”

高校科技成果如何转化？如何克服这一普遍性难题？近年来，山东科技大学在政策保障、体制机制、应用模式等方面积极探索，成立了技术转移研究院，通过构建技术转移转化服务体系，促进成果端与需求端“联姻”，打通了成果转化“最后一公里”。

山东科技大学材料学院教授孙金全从事金属表面微合金化技术等方面研究，他一直渴望将研发成果投入市场。然而，重重顾虑曾让他望而却步。

2022年5月，该校技术转移研究院找到孙金全，鼓励他参加高水平创新创业类大赛，并与金融投资机构进行对接，这让他彻底打消了顾虑，燃起了创业热情。当年9月，孙金全注册成立科峰新材料（青岛）公司，签订了近100万元的创业投资协议。

“不敢转”“不会转”“重拥有、轻转化”，这些都是高校科技成果转化中的突出难题。“梗阻”如何打通？

“破题的唯一方法是改革。”山东科技大学技术转移研究院院长陈绍杰说，该校首先完善了顶层设计，出台《山东科技大学科技成果转移转化办法》，对科技成果转化给予“真金白银”的奖励，打通成果转化人员岗位晋升、考核聘任通道；其次强化应用导向，该校在10多个地级市设立技术转移中心，建立科研成果、技术服务与企业对接机制，通过多种形式推动科技成果就地转化。

“推动科研成果转化，仅有教师还不够，还要有牵线搭桥的‘红娘’。”陈绍杰说，学校搭建了“学校—学院—转化人”三级技术经纪人体系，组建“技术经纪人”等成果转化工作队伍，推动创新链与产业链精准对接。这些“红娘”不仅熟悉该校科技成果转化体系，而且具备前沿技术判断、知识产权管理、科技成果评价等综合能力，既能在现场为企业答疑解惑，还可为老师提供“一对一”服务。

为了当好教师和政府、企业之间的“红娘”，山东科技大学不断扩大合作“朋友圈”，与地方政府、科研单位以及上百家名企建立全面合作关系，共建一批成果研发和转化平台，推动科研成果产品化、市场化、产业化。

该校还推广“企业出题，能者破之”的“揭榜挂帅”模式，帮助教师在解决企业技术难题的同时，提高成果转化效率。

一直以来，青岛申飞安达环保材料公司都在寻求废钢渣如何分拣再利用的解题思路，让公司总经理王伟惊喜的是，需求发出后，真有技术团队“揭榜”了。“揭榜”的是山东科技大学化工学院院长吕宪俊及其团队。在明确钢渣利用率低的原因后，团队提出了钢渣、矿渣复合超细粉体的创新方案，解决了这家公司的关键需求。

“学校坚持‘抓创新、促转化’，努力与国家重大战略与区域经济社会发展同频共振，推动科技成果转化工作走深走实。”山东科技大学校长曾庆田说，近3年来，山东科技大学有300多名教师提交了创新创业申请，有近400项科技成果实现技术应用和成果转化，转化合同额超过1.5亿元。

（记者 刘艳杰 通讯员 韩洪烁）

(责编：李昉、郝孟佳)