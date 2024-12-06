人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

果糖间接“滋养”癌细胞

2024年12月06日08:39 | 来源：科技日报
小字号

原标题：果糖间接“滋养”癌细胞

据《自然》杂志4日报道，美国圣路易斯华盛顿大学的一项新研究表明，饮食中的果糖会促进黑色素瘤、乳腺癌和宫颈癌等动物模型中肿瘤的生长。这一发现可能为多种不同类型癌症的护理和治疗开辟新途径。

癌细胞对葡萄糖有很强的亲和力。从化学结构上看，果糖与葡萄糖相似，但在人体内的代谢方式不同。葡萄糖会随着血液循环到达身体的各个部位，而果糖则几乎完全由小肠和肝脏代谢。

研究人员最初以为，肿瘤细胞会像代谢葡萄糖一样代谢果糖。但令他们惊讶的是，在测试的肿瘤类型中，果糖几乎没有被代谢。此次，研究人员利用代谢组学技术分析喂食了高果糖饮食的动物血液中小分子的变化，结果发现，多种脂质物质的水平升高，其中包括溶血磷脂酰胆碱（LPC）。进一步实验表明，喂食果糖的动物的肝细胞会释放LPC。

研究人员表示，癌细胞本身并不能轻易地将果糖作为营养物质利用，因为它们缺乏相应的生化机制。但肝细胞可以将果糖转化为LPC，然后分泌出来以滋养肿瘤。研究人员观察了多种不同癌症，发现它们都遵循相同的机制。（记者 张佳欣）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部