原标题：果糖间接“滋养”癌细胞

据《自然》杂志4日报道，美国圣路易斯华盛顿大学的一项新研究表明，饮食中的果糖会促进黑色素瘤、乳腺癌和宫颈癌等动物模型中肿瘤的生长。这一发现可能为多种不同类型癌症的护理和治疗开辟新途径。

癌细胞对葡萄糖有很强的亲和力。从化学结构上看，果糖与葡萄糖相似，但在人体内的代谢方式不同。葡萄糖会随着血液循环到达身体的各个部位，而果糖则几乎完全由小肠和肝脏代谢。

研究人员最初以为，肿瘤细胞会像代谢葡萄糖一样代谢果糖。但令他们惊讶的是，在测试的肿瘤类型中，果糖几乎没有被代谢。此次，研究人员利用代谢组学技术分析喂食了高果糖饮食的动物血液中小分子的变化，结果发现，多种脂质物质的水平升高，其中包括溶血磷脂酰胆碱（LPC）。进一步实验表明，喂食果糖的动物的肝细胞会释放LPC。

研究人员表示，癌细胞本身并不能轻易地将果糖作为营养物质利用，因为它们缺乏相应的生化机制。但肝细胞可以将果糖转化为LPC，然后分泌出来以滋养肿瘤。研究人员观察了多种不同癌症，发现它们都遵循相同的机制。（记者 张佳欣）

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