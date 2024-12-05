人民网北京12月5日电 近日，全国多地中小学陆续公布了寒假放假时间和天数。2025年1月28日是农历除夕，元宵节是2025年2月12日。记者梳理发现，明年不少地方的中小学生可在家过元宵节。

北京市：

义务教育阶段从2025年1月12日至2月16日放寒假，共5周零1天。非义务教育阶段从2025年1月19日至2月16日放寒假，共4周零1天。

天津市：

义务教育学校2025年1月12日（周日）至2月16日（周日）放寒假。普通高中学校2025年1月19日（周日）至2月16日（周日）放寒假。

上海市：

中小学寒假从2025年1月20日开始，2月14日结束，共计26天。

重庆市：

2025年1月18日起放寒假，2月17日开学上课。

江苏省：

中小学幼儿园寒假放假时间拟定为2025年1月20日，春季开学时间拟定为2月17日，共计28天。

广东省：

广州市小学、初中从2025年1月20日开始到2月12日，寒假天数24天；普通高中从2025年1月23日开始到2月12日，寒假天数21天。

中山市寒假开始时间为小学、初中为2025年1月19日，普通高中为2025年1月23日；开学时间均为2025年2月13日。小学初中寒假天数25天；普通高中寒假天数21天。

山东省：

济南市义务教育阶段寒假开始时间为2025年1月18日（腊月十九），寒假结束时间为2月12日（正月十五），共计26天。高中阶段学校寒假开始时间为2025年1月25日（腊月廿六），寒假结束时间为2月12日（正月十五）。

青岛市义务教育学校学生寒假开始时间为2025年1月15日；普通高中学校、中等职业学校学生寒假开始为2025年1月22日。

陕西省：

西安市义务教育学校于2025年1月14日起放寒假，普通高中学校于2025年1月21日起放寒假。2025年春季开学2月13日报到，2月14日正式上课。

浙江省：

中小幼学生基本于2025年1月21-22日左右开始放假，2月10-14日报名开学。

贵州省：

中小学生寒假拟定于2025年1月18日开始，高三学生拟定于2025年1月25日放假。

海南省：

小学、初中寒假放假时间为2025年1月11日至2月16日，寒假天数37天；普通高中寒假放假时间为2025年1月18日至2月16日，寒假天数30天。

江西省：

南昌市幼儿园、小学、初中于2025年1月17日（农历腊月十八）放寒假，高中于2025年1月23日（农历腊月廿四）放寒假，下学期幼儿园、小学、初中、高中统一于2025年2月13日（农历正月十六）开学。

四川省：

成都市义务教育阶段、高中阶段学校将于2025年1月18日开始放寒假；2月16日开学报到，2月17日正式行课。

（蔡静、孙竞、实习生潘寒冰）

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