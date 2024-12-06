原标题：前沿技术不断涌现 推动未来产业发展

“这款智能仿生手应用了脑机接口技术与人工智能算法，可识别佩戴者的运动意图，并转化为动作……”近日，第十三届中国创新创业大赛颠覆性技术创新大赛总决赛在浙江杭州举行，智能仿生手、人形机器人、虚拟现实（VR）眼镜等一批新产品、新技术集中亮相，科技感十足。

工业和信息化部火炬中心主任吕先志介绍，今年大赛吸引了来自全国各地的千余个技术项目报名参赛，经过项目初筛、领域赛，遴选出169个优势项目晋级总决赛。这些项目涉及未来制造、未来信息、未来材料、未来能源等六大未来产业方向的不同重点领域，技术产业化前景广阔。

据悉，未来产业由前沿技术驱动，是具有显著战略性、引领性、颠覆性和不确定性的前瞻性新兴产业。我国具备工业体系完整、产业规模庞大、应用场景丰富等综合优势，为未来产业发展提供了丰厚的土壤。

“当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，重大前沿技术、颠覆性技术不断涌现，未来产业孕育发展，汇聚成为培育新质生产力、引领经济社会高质量发展的强大力量。”工业和信息化部高新技术司副司长柏杰表示。

记者在总决赛开幕式上了解到，近一段时间以来，各部门各地方出台了一系列政策举措，系统谋划，超前布局，大力培育未来产业。

工业和信息化部等7部门联合印发的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出，以前沿技术突破引领未来产业发展，加强原创性、颠覆性技术创新。以场景为牵引，贯通研发与应用，加快产业化进程。到2025年，未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展，部分领域达到国际先进水平，产业规模稳步提升。到2027年，未来产业综合实力显著提升，部分领域实现全球引领。

12月4日，工业和信息化部办公厅发布《关于组织开展2024年未来产业创新发展优秀典型案例征集工作的通知》，加快推动标志性产品打造、高水平产业主体培育和应用场景建设。

柏杰在总决赛开幕式上表示，工业和信息化部高新技术司将进一步聚焦科技创新与产业创新深度融合这个大命题。鼓励更多地区出台颠覆性技术创新的专项支持政策，培养建立起多层次的咨询专家队伍和项目制度，高质量推进颠覆性技术产业化服务基地建设，不断推动颠覆性技术创新与突破。

（记者 刘坤）

(责编：李昉、郝孟佳)