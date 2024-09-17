甄良

9月9日至10日，习近平总书记出席全国教育大会并发表重要讲话，强调提高教师政治地位、社会地位、职业地位，加强教师待遇保障，维护教师职业尊严和合法权益，让教师享有崇高社会声望、成为最受社会尊重的职业之一。第四十个教师节来临之际，中共中央、国务院发布了《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》（以下简称《意见》），这是深入贯彻落实习近平总书记关于教师队伍建设指示精神的重要制度安排。高校应深刻认识弘扬教育家精神的时代要求，准确把握教育家精神的核心要义，自觉坚持教育家精神铸魂强师。

深刻认识弘扬教育家精神的时代价值

弘扬教育家精神是推进中国式现代化的必然选择。党的二十届三中全会作出了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重大决定，擘画了全面建成社会主义现代化强国的宏伟蓝图。弘扬教育家精神，就是要全面展现新时代教育家的大视野、大格局、大情怀、大智慧，提升教育领域的精神气质，充分激发广大教师的蓬勃精神力量。

弘扬教育家精神是深化高等教育综合改革的内在需要。今天，世界百年未有之大变局加速演进，深化高等教育综合改革、全面提高人才自主培养质量、加快建立人才资源竞争优势，已经成为抢占发展制高点的关键。强教必先强师，教师是推动高等教育变革和创新的中坚力量。弘扬教育家精神是深化高等教育综合改革的题中应有之义。

弘扬教育家精神是建设现代化“强国之师”的有力举措。提高人才培养质量的关键，在于拥有一支高素质专业化的现代化“强国之师”。当前，高校教师队伍的整体水平还不能够完全满足新时期高质量人才培养的需求。《意见》指出，要提升教师教书育人能力，深化教师队伍改革创新，加快补齐教师队伍建设突出短板，这为高校教师队伍建设指明了方向。教育家精神深刻回答了新时代“建设什么样的教师队伍”的时代之问，明确了新时代教师的“报国”“育人”“弘道”要求。

准确把握教育家精神的核心要义

坚定理想信念，筑牢信仰之基。只有“真信”，才有可能“真教”，有信仰的老师才能培养出有信念的时代新人。全面提高人才自主培养质量特别需要广大教师筑牢信仰之基，以“大思政课”拓展“三全育人”新格局。以南京航空航天大学为例，学校聚焦立德树人根本任务，厚植国防军工文化，全面推进“大思政课”建设，加强思政课程与课程思政的融通建设，持续推动思政课教学方法创新，强化实践思政，推动思政小课堂与社会大课堂相结合，不断提升思政教育的针对性和实效性。

涵养育人智慧，站好三尺讲台。高校教师不能只做灌输书本知识的“教书匠”，而应成为启智润心、因材施教的“大先生”。勤学笃行、求是创新是广大教师涵养育人智慧、站好三尺讲台的根本途径。高校教师要始终坚持学思用贯通、知信行统一。一方面，要瞄准国际科技和理论前沿，潜心钻研新知识、新理论和新技术，不断提升自己的学术水平，为传授知识提供“源头活水”，增强教学内容的前沿性和教学过程的研究性，持续提高课堂教学的创新性和挑战度；另一方面，要自觉做好教学学术研究，始终坚持用先进的教育教学思想和方法武装自己，积极探索教学新模式新方法，不断提升课堂教学的感染力和实效性。

培育师德师风，彰显行为示范。师德师风是评价教师队伍素质的第一标准，是教师职业道德的核心。作为“塑造灵魂”的人，教师应是品德高尚的“人之模范”。高校教师要以教育家精神标定道德准线，既要有言为士则、行为世范的道德情操，成为以德立身、以德立学、以德施教的楷模；还要有乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，用心发现学生的兴趣、特长和发展潜质，呵护每一个学生“神圣的好奇心”；更要有胸怀天下、以文化人的弘道追求，坚定弘扬全人类共同价值，做学生“报国梦”“强国梦”的筑梦人。

自觉坚持教育家精神铸魂强师

坚持教育家精神培育涵养。教育的根本任务是立德树人，教师是落实立德树人根本任务的重要力量。以教育家精神引领教师队伍建设，必须坚持以马克思主义为指导，以坚定的政治信仰筑牢信仰根基，在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，让有信仰的人讲信仰，真正做学生坚定信念、奉献祖国的引路人。

坚持教育家精神弘扬践行。教育家精神是在长期的教育实践中产生的，因此，弘扬教育家精神关键在践行，要从理论走入教育实践、走入教师专业生活，在躬行教书育人中弘扬教育家精神。南京航空航天大学抓住教师入职、教师第一堂课、教师荣休、教师节等重要时间节点，开展入职宣誓仪式、师德承诺书签订仪式、第一堂课引荐仪式、荣休仪式、编撰《教师成长与发展启示录》、发布践行教育家精神倡议书等，将教育家精神贯穿教师职业生涯全生命周期，纳入课堂教学、科学研究和社会实践等教书育人各环节、全过程。

坚持教育家精神引领激励。深化高校教师考核评价改革，激发教师队伍创新活力，是教育家精神在高校领域的具体实践。要推进教师评价改革，突出教育教学实绩，注重凭能力、实绩和贡献评价教师，切实让认真履行教书育人职责成为评价教师的基本要求。高层次人才遴选和培育要突出教书育人导向，让科学家同时成为教育家，充分发挥科学家在人才培养中的重要作用，将教育家精神与科学家精神融汇，提升教书育人质量。南京航空航天大学通过持续建设“立德树人馆”，举办教育家精神主题展览、“前行的力量”校园主题演讲、“南航师者”新媒体专栏等多种方式，大力宣传优秀教师典型，用身边的榜样激励引导广大教师将教育家精神转化为思想自觉、行动自觉。

（作者：甄良，系南京航空航天大学党委书记）

(责编：李依环、郝孟佳)