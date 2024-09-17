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坚守校园的身影

2024年09月17日10:43 | 来源：光明日报
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中秋佳节，家国同心。

在山东省滨州市阳信县温店镇蔡王小学，教师巩希琳和尚美英仍在忙碌着。“我们学校地处偏远，学生家长大多外出务工，没法回来过中秋，我们就决定留在学校，陪孩子们过一个特别的节日。”巩希琳告诉记者。

活动当天，师生齐聚在学校的“留守儿童之家”，一起制作、品尝月饼，共同感受温情与欢乐。老师为孩子们讲述了中秋节的习俗和趣事，又详细讲解了月饼的制作方法。揉面、包馅、压模、烘烤……一个个形状各异的月饼便出现在孩子们手中。“孩子们吃上了自己亲手制作的月饼，他们脸上露出的笑容，就是对我们最好的回报。”尚美英说。

中秋前夕，在河北省武安市第一中学，高二62班班主任牛然为学生们组织了一节特别的班会课。

“中秋节主题的班会课，怎么才能既有节日元素、又有趣味性，吸引学生主动参与？”牛然将班会课设计成了一场闯关游戏。

“活动分为三关，同学们可以合作闯关。”牛然介绍，第一关是“玉兔套圈”，地上摆放着同学们喜爱的零食和饮料，套中3次即为过关；第二关是“传递团圆”，学生们以宿舍为单位，手拉手围成一个圆圈，让呼啦圈从每个同学的身体上传递过去；第三关是“中秋百问”，要求10秒内说出有关中秋的歌曲、诗词、成语或人名。

“同学们玩得不亦乐乎，不仅感受到传统文化的博大精深，还体会到如何团结协作、共创共赢。”牛然说。

天津大学教授潘静洲带领学生们庆中秋的方式，是一年一度的“书写家书”活动。

“中秋节不仅是赏月的时刻，更是传递爱与思念的良机。希望学生们能用文字传递内心的情感，把对家庭的感激、思念，以及对未来的畅想、思考化作文字，让爱流淌在字里行间。”潘静洲说。

潘静洲的博士研究生孙彬彬感触颇深：“一封家书，不仅承载了中秋的团圆温情，更让我们感受到了于家人和自我的责任，成为激励我们不断前行的温暖力量。”

“作为一名高校教师，不能止步于课堂知识的传授，更要通过实践教育，促进学生德智体美劳全面发展。”潘静洲说，“通过中秋节‘书写家书’活动，我希望能更好培养学生们的家国情怀，增强他们对家庭的感恩之心和对社会的责任感。”

（记者 唐芊尔）

(责编：李依环、郝孟佳)

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