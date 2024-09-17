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学业经世 惟精惟一

赵家宁
2024年09月17日10:39 | 来源：光明日报
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提出区系类型理论、突破文明起源问题的“两个怪圈”、培养新中国第一批文物考古专业力量、创建中国第一个考古专业……诸多开创性的贡献，勾勒了苏秉琦兀兀穷年、耕耘不辍的学术人生。立志破译中华文明的古老密码，他将目光投向历史深处，埋首书斋、丈量田野，誓要为民族、为人民拂去遮蔽文明光彩的烟云风尘。

从一烛独照到满天星斗，在苏秉琦身上，我们看到了一位大家的风骨与品格。教育救国、兴史报国的一腔热血，让他选择考古作为终生志业；求真致用、学业经世的使命意识，让他为中国考古学科的建设、考古人才的培育倾注全部心血。胸怀建设“人民的事业”的弘道志愿，他及至耄耋之年依旧思若泉涌，著就《中国文明起源新探》，为大众打开考古学的神圣大门奉上一把珍贵钥匙。

小小的陶片历经反复摩挲，终指引苏秉琦攀上高峰。求索传薪六十载，惟精惟一的执着追求，支撑着他于无人处开新路，于荆棘中辟坦途，手持烛火，为后学照亮通往文明之源的迢迢长路。

高山仰止，景行行止。站在巨人肩上，我们得以一览中华文明的灿烂辉煌。我们期待，未来会有更多年轻的力量承继这份“为历史而考古”的使命担当，增强文化自觉，厚植文化自信，为建设具有中国特色、中国风格、中国气派的考古学而矢志奋斗。

（作者：赵家宁）

(责编：李依环、郝孟佳)

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