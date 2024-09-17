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弘扬中秋文化 滋养家国情怀（人文茶座）

张 贺
2024年09月17日10:36 | 来源：人民网－人民日报
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月到中秋分外明。中秋节是中华民族的传统佳节，蕴含着阖家团圆、国泰民安、天人合一、和谐共生等美好寓意。千百年来，当“金风荐爽、玉露生凉、丹桂飘香、银蟾光满”，大江南北、神州上下，到处是亲友团聚、举杯畅饮、赏月吟诗的温馨场景。亲情共月色而愈浓，友情伴月光而显辉，中秋节因美好的寓意而深入人心，成为传统节日中的重要节日。

中华民族是世界上最早发展农业的民族之一，为指导农业生产，很早就开始观测日月星辰，据《史记》记载，尧舜时代就已制历授时。通常认为，中秋节起源于我国古代拜月和祭月活动。早在西周，我国就有中秋祭月的仪式。但中秋节作为一个正式的节日，应该说奠基于唐朝、形成于宋朝。唐诗中不少诗作直写“中秋”二字，如李峤《中秋月二首》，张祜《中秋月》等。王建《十五夜望月寄杜郎中》：“今夜月明人尽望，不知秋思落谁家？”表明当时中秋赏月已很普遍了。嫦娥奔月、吴刚伐桂、玉兔捣药等月亮神话也出现于唐朝，为中秋增添了浪漫绮丽的色彩。

宋代，随着城市生活的繁盛和文人的增多，赏月玩月之风渐盛，中秋之际，开宴、赏月、吃月饼、猜灯谜、饮桂花酒等民俗兴起。孟元老在《东京梦华录》中描写了都城汴梁中秋节的热闹场面：“中秋夜，贵家结饰台榭，民间争占酒楼玩月，丝篁鼎沸。近内庭居民，夜深遥闻笙竽之声，宛若云外。闾里儿童，连宵嬉戏，夜市骈阗，至于通晓。”

中国人之所以如此重视和喜爱中秋节，首先是因为中秋节是以阖家团聚为主题的节日。中华民族自古就是聚族而居，高度重视家庭和亲情，把家人团圆视为人生理想之一，以“团圆”为主题的中秋节自然格外受重视。早在唐代，诗人殷文圭在《八月十五夜》中就说：“万里无云镜九州，最团圆夜是中秋。”到了明清，中秋节更被称为“团圆节”。随着时代的发展，虽然今天中国人的流动性不断增强，很多人为了求学或工作，不得不告别家乡和亲人，但在国人心中，家永远是最可信赖的港湾，亲情是永远割不断的血脉。“天下之本在家”“家和万事兴”，中华民族对家庭亲情的重视赋予中秋节生生不息的持久生命力。

中国人之所以如此重视和喜爱中秋节，还因为中秋节蕴含着自强不息的民族精神和豁达坚强的人生态度。“天行健，君子以自强不息”，自古以来，日月永不停息的规律运动就启发着中国人，鼓舞着他们像日月一样循天道而行，一往无前。同时，月亮的周期性变化，也启发我们这个民族能正确对待成败得失——逆境时不悲观，因为总有月圆之时；顺境时不忘忧患，因为月满则亏，应保持谦逊。“月有阴晴圆缺”，恰似“人有悲欢离合”。人这辈子总会遇到种种艰难和坎坷，但不论顺境逆境，我们都应该像明月一样，哪怕乌云满天，也要绽放光华。皎洁的月色正象征着高洁的品格与操守。正如南宋诗人张孝祥在一首中秋词中所写：“孤光自照，肝肺皆冰雪”。

“月儿弯弯照九州”，中华民族赋予月亮众多美好寓意和重要价值，凸显了中华民族丰富的想象力和独特的价值观。

传统节日蕴藏着中华民族的文化基因和精神追求，是增强民族凝聚力的宝贵资源。过好我们的节日，从节日中汲取文化精华，必将使我们进一步坚定文化自信，凝聚起实现国家富强、民族复兴、人民幸福的强大动力。

《 人民日报 》（ 2024年09月17日 06 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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