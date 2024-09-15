学习了解新的工作工具、探寻发现岭南文化的特色、体验和同龄人共同生活的经历……对来自香港浸会大学的香港学生苏健峰来说，刚刚过去的暑假是一次探索之旅。

暑假期间，主修数据分析专业的大三学生苏健峰加入了位于广州番禺的祈福集团，作为实习生入职了房地产信息中心部门的数据分析岗位。

“在学校学的是用编程语言做分析，祈福集团的前辈介绍了更简洁、更有效的平台让我去尝试，依托平台可以很快做出可视化报表，提升了工作效率。”苏健峰说。

内地互联网经济的快速发展，对数据分析提出了更多要求。在广州，苏健峰和朋友们体验了互联网带来的生活便利，也感受到行业未来发展的潜力。

“在大湾区，带一部手机就能解决任何事情，生活便利程度非常高。”苏健峰说，“现在的都市生活与数据密不可分，比如下班之后点外卖、刷手机娱乐都依托于数据，涉及面很广，我的专业在未来可以有很多选择。”

在实习的一个多月时间里，苏健峰和其他3名来自香港的同龄人住在一间宿舍。这对他来说也是全新的体验。

苏健峰和室友们来自不同的学校、就读不同的专业，因此就职的实习岗位不同，上下班时间也有差异。即使如此，他们还是结伴“打卡”了广州沙面岛、佛山岭南天地、广州番禺区的沙湾古镇、广州美术馆等地，还观看了醒狮和咏春表演。

共同出游不仅增进了友谊，也让苏健峰亲身感受到大湾区建设的脉搏。“广东的许多古镇规划保护得非常好，既可以让居民继续居住，也增加了许多商业设施，还对古建筑进行了修缮。区域划分清晰，不影响当地居民的生活习惯、生活节奏，同时带热了商业活动，做到了古典和现代协同发展。”

随着粤港澳大湾区通联度不断提升，大湾区“1小时生活圈”正成为现实。苏健峰说，平时一两个月就会到深圳走一走，和朋友一起吃个饭。最近一段时间，他发现不少内地的火锅店、奶茶店在香港开了分店，真切感受到大湾区融合发展得很好。

在香港就读期间，苏健峰选修了大湾区相关课程。今年上半年他选修的课程中，有一门课要求同学们提交一份大湾区生态旅游规划方案。苏健峰和同学们一起来到深圳参观生态旅游景点，对大湾区发展有了新的感受，也激发了他未来继续深耕大湾区的追梦计划。

“现在还在考虑是继续读研还是直接工作，如果要继续读书的话，我会考虑在内地选择一所高校，这样在内地的时间会比较长，体验也会更丰富。如果工作的话，可能会先在香港工作几年，积累一些经验后再到内地寻找好的机会。”苏健峰说。

（据新华社广州电 记者洪泽华）

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