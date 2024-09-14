由天津市总工会、天津市教委联合开展的“同上一堂劳动教育课”活动暨2024年天津市劳模工匠进校园行动在天津职业技术师范大学启动。天津市总工会党组书记、副主席杨春武出席活动，并讲授全市劳动教育首课。

启动仪式上，杨春武以《弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神奏响劳动奋斗的时代最强音》为题，结合鲜活的案例，生动诠释劳模精神、劳动精神和工匠精神的科学内涵。课程勉励同学们要树立远大理想、心怀报国之志，潜心学习钻研、练就过硬本领，坚定走技能成才、技能报国之路；激励广大教职员工牢记为党育人、为国育才的初心使命，努力培养造就更多高素质的技能人才、能工巧匠和大国工匠。

活动现场，天津职业技术师范大学聘请劳动模范、先进工作者代表担任学校“劳动教育特聘辅导员”。天津职业技术师范大学技能拔尖人才（冠军班）学生高家伟表示，劳模工匠是新时代最该追的“星”，将以劳模工匠为榜样，挺膺担当、砥砺奋进，为强国建设、民族复兴贡献青春力量。

据了解，天津市劳模工匠进校园行动的相关系列活动将持续开展，推动实现天津市劳动进校园行动的全覆盖，推进劳模精神、劳动精神、工匠精神融入劳动教育全过程。本次启动仪式后，经天津市总工会、天津市教委审核后，劳模工匠代表前期录制的劳动教育课，将分发至全市大中小学进行线上播放。

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