9月11日，由北京师范大学牵头，六所部属师范大学联合召开“深化教师教育改革 推进教育强国建设”座谈会，共同探讨新时代新征程上优化教师教育发展的新路径和加强教师队伍建设的新思路新举措。

教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅指出，强国必先强教，强教必先强师。要实施教育家精神铸魂强师行动，深化教师队伍改革创新，在加强教师队伍思想政治建设、涵养高尚师德师风、提升教师专业素养、加强教师权益保障等方面发力，打造一支能够支撑教育强国建设的高素质专业化教师队伍。教师教育是教育事业的工作母机，是教师队伍建设的源头活水。要深化教师教育综合改革，以教育家精神为统领，落实立德树人根本任务，以构建中国教育学自主知识体系为目标，提升教育科研工作质量，以健全教师教育体系为抓手，培养高素质教师队伍，大力支持师范院校提高办学水平，夯实教育强国建设根基。

北京师范大学党委书记程建平以“教育强国 师范何为”为题进行发言。他指出，师范院校是教师教育的主力军，是培养高素质教师队伍的主阵地，在提升我国教师队伍质量、推进教育强国建设中发挥着不可替代的作用。师范院校要坚持出人才、出成果，以教育家精神为引领，大力培养新时代“四有”好老师，为解决中国教育问题提供智慧和方案。近年来，北京师范大学在“均衡化”和“高质量”方面双向发力，大力推进“强师工程”，探索实施“卓师工程”，努力培养未来中国教育改革发展的“领头雁”。加快推进教育强国建设，师范院校要练好“内功”，深化教师教育改革，统筹调整学科布局，构建新的学科体系。同时需要更多政策和资源支持，建议以部属师范大学为试点，探索改革新举措，加快构建中国特色教师教育体系。

华东师范大学党委书记梅兵从激活发展动力、增强源头蓄能、形成辐射带动、深化交流互鉴等方面出发，介绍了华东师范大学持续深化教师教育改革的有力举措。她表示，立足重要战略发展期，部属师范大学要在党和国家的事业发展全局中找准推动高质量教师教育发展的坐标，在强化对接性、开放性、先进性上下功夫，实现办学治校水平持续跃升，以教师教育高质量发展推动教育事业高质量发展，为教育强国建设奠定坚实基础。

东北师范大学党委书记李忠军表示，东北师范大学坚持把强师报国作为应有之志、应尽之责，抓好总结、梳理经验、传承优势，找准与国家战略要求的契合点，坚持为基础教育服务，大力弘扬教育家精神。探索教师教育改革创新，要在加强创新型教师培养、拓展服务基础教育深度广度、数字化赋能教师发展等方面持续着力，深化创造力指向的卓越教师培养、大中小思政课一体化改革创新、未来教育家长周期培养工程，推进各项改革举措落细落实。

华中师范大学党委书记夏立新表示，围绕“三个聚焦”，华中师范大学坚持高举师范教育大旗，主动对接国家战略发展需求，旗帜鲜明把办好师范教育作为第一职责；深化教师教育改革，涵养高尚师德，激发学生动力，增强学科内涵，提升教学能力，构建具有华师特色的教师教育体系；坚持师范教育创新，落实教育数字化转型战略，以“数据驱动、融合创新”为目标，开辟教师教育发展新赛道、塑造教师教育发展新优势。

陕西师范大学党委书记李晓兵表示，作为西部地区的教育部直属、“双一流”建设的师范大学，陕西师范大学大力弘扬教育家精神，传承“西部红烛两代师表”精神，以根基在西部、亮点在边疆边境、影响在全国、视野在“一带一路”和国际为工作格局，全力打造教师教育体系。要深化综合改革系统设计、强化多学科支撑、加强交流合作、优化办学条件、推动师范类院校评估优化和师范专业认证改革、精准保障边境边疆地区教师持续成长，服务教育强国建设。

西南大学副校长周光明表示，要把准时代脉搏，构建教师教育“新格局”，立足育人使命，涵养传道授业“大先生”，落实立德树人根本任务，培塑教书育人“好老师”。西南大学从重塑人才培养定位、涵养教育家精神、重构课程体系、推动资源整合等方面入手，探索构建卓越教师培养新标准，拓展师德涵养新路径，建立“双专业”培养新体系，完善协同育人新机制，加快构建高质量教师教育体系。

在专家学者代表发言环节，中国教育学会名誉会长、北京师范大学资深教授顾明远表示，教育改革的关键在教师，要改革教师教育的培养体制，加强思政教育和师德教育，处理好学科课程与教师教育课程的关系，培养师范生的改革创新精神，努力造就一批教育情怀深厚、专业素养卓越、教学基本功扎实的优秀教师。中国工程院院士、北京师范大学环境与生态前沿交叉研究院院长余刚表示，师范院校要在强化立德树人和推行“全人教育”实践的基础上，深度融入国家科技战略的规划制定和重大科技任务的组织实施，在大力推动科技成果转化应用、实现技术创新和市场需求良好衔接过程中培养创新人才。北京师范大学国家高端智库教育国情调查中心主任张志勇表示，要科学回答高水平教师队伍建设面临的战略性问题，把教育家精神融入教师教育教学全过程，完善具有中国特色的现代教师培养体系、在职教师培训体系、联动教研体系、教育质量保障体系，在深化改革创新中激发教育发展活力。

北京师范大学校长于吉红在主持中表示，师范院校是强教强师的动力引擎，在推动教育高质量发展、建设教育强国的进程中要担当更大职责、展现更大作为。北京师范大学愿同兄弟院校一道，在教育部的大力支持和悉心指导下，以更加强烈的历史主动精神、更为昂扬的姿态、更为扎实的举措，培养更多卓越教师和拔尖创新人才，构建中国特色教师教育体系，为推进中国式现代化、实现中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

与会人员纷纷表示，面对新的目标使命，师范院校要深入学习领会全国教育大会精神，抢抓机遇、挺膺担当，互学互鉴、汇聚合力，切实把党中央决策部署转化为加快推动学校高质量发展的生动实践，为教育强国建设贡献更大力量。

来源：北京师范大学

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