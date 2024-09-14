原标题：天津：超2400件动植物标本移交高校 发挥科研教学作用

13日，“天津市规划和自然资源局天津市教委野生动物和林草植物标本捐赠仪式”在天津师范大学会议中心举行。天津市规划和自然资源局分别向天津师范大学移交野生动物标本60件，向天津农学院移交林草植物标本2345件，并与双方现场签订捐赠协议。

图为捐赠仪式。(天津市规划和自然资源局供图)

据介绍，此次标本捐赠不仅为学生和公众提供更加直观、生动的学习野生动植物知识的机会，也是将野生动植物保护工作与高校科普宣传教育相结合、以自然科普方式向公众展示自然之美的生动体现。

据悉，野生动植物标本作为生物资源研究和保护的重要科技资料，是一种常见的科学研究方法，记录并保存了野生动植物的形态、结构和特征，为野生动植物保护和利用提供了科学依据。此次捐赠的60件野生动物标本，包括国家一级保护动物标本7件、国家二级保护动物标本28件、三有保护动物标本21件、其他动物标本4件，种类丰富、栩栩如生，均为近年来社会救助接收和执法部门罚没移交的野生动物死体制作而成，这既让野生动物宝贵资源得到有效利用，充分发挥科学研究、宣传教育作用，也是对生态环境的有效保护。

天津市规划资源局党委委员、副局长，天津市林业局局长刘捷在致辞中介绍，此次捐赠的植物标本来源于天津市第一次林草种质资源普查与收集工作，记录的林草物种较2004年出版的《天津植物志》中记载的1516种，增加了620种，摸清了天津市林草种质资源家底，在此基础上制作了2345件精美的植物标本，既囊括了天津全部林草植物分布，又记录了很多有珍稀濒危植物物种。这些标本未来将出现在课堂上、展馆里，以自然科普的方式向公众展示自然之美。（记者 王君妍）

(责编：李昉、郝孟佳)