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我科研团队发布国际首套车云场一体化自动驾驶测试系统

2024年09月14日08:25 | 来源：科技日报
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原标题：我科研团队发布国际首套车云场一体化自动驾驶测试系统

在近日举行的国际车联网与智能汽车测试技术创新联盟2024年会上，由西安建筑科技大学校长、长安大学教授赵祥模团队主持研发的国际首套“Pioneer车云场一体化自动驾驶虚实融合测试系统”（以下简称“Pioneer测试系统”）发布。该测试系统最大的特点是利用“虚拟的场景”和“加速的测试方法”对真实自动驾驶车辆进行高可信的测试评价。

赵祥模介绍，Pioneer测试系统主要由具备高精感知和可靠通信能力的封闭试验场、支持状态数据上传与虚拟场景注入的测试车辆、具备实时孪生与动态仿真能力的云端平台三大部分构成，各部分间依赖多模式互联通信进行信息交互和协同工作。

该测试系统主要面向自动驾驶整车级平台，融合真实测试场地环境与云端孪生仿真系统，可进行加速测试、大规模测试和强化测试，有助于解决国际“三支柱”测试方法（软件仿真测试、公共道路测试、封闭场地测试）存在的测试准确度、测试效率及测试安全等问题。

在该测试系统演示过程中，记者观察到，一辆真实的自动驾驶车辆，在短短不到2公里的测试路段内，系统实现了9个高保真度场景的运行测试。Pioneer测试系统还对被测车辆的安全性、运行效率和舒适性等关键指标进行量化分析，自动给出测试任务的总体分数并生成测试报告。

据悉，赵祥模团队主持编写的《自动驾驶汽车试验场车联网》国际标准已获得国际标准化组织（ISO）正式立项。

赵祥模表示，随着Pioneer测试系统进一步迭代和推广应用，高等级自动驾驶上路许可将获得强有力技术支撑，有望推动道路交通运输行业新质生产力快速发展。（记者王禹涵）

(责编：李昉、郝孟佳)

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