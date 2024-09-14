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AI创作：规范发展路径 释放创意潜能

2024年09月14日08:20 | 来源：科技日报
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原标题：AI创作：规范发展路径 释放创意潜能

　　图为2024中国国际大数据产业博览会（数博会）上，参观者在体验某AI创作平台。中新社记者 瞿宏伦摄

　　仅需输入寥寥数语或部分情节要素，便能生产出一篇文通字顺的文学作品——如今，这样的场景已经屡见不鲜。然而在为用户带来便利的同时，生成式人工智能也让不少专业作者感受到了威胁。

　　前不久，某网络小说平台作者联合抵制“AI训练补充协议”的话题受到关注。由于AI的“高效率”，不少人担心，这将为他们的写作带来冲击。

　　AI尚不具备独立创作能力

　　记者从公开渠道获悉，前述事件中“AI训练补充协议”要求创作者为AI提供作品作为“养料”，用于提升AI能力。虽然该协议后来被撤回，但作者关于AI可能压缩他们的创作空间，甚至替代作者的担忧引发广泛讨论。

　　“被AI作者替代”这一担忧是否会成为现实？

　　“目前看来，AI在完全无素材辅助的情况下，尚不具备独立的文学创作能力。”工业和信息化部信息通信科技委委员、北京理工大学网络安全研究所所长闫怀志说。

　　闫怀志介绍，文学创作涉及复杂的人物塑造、情节构建和情感表达，这些都需要丰富的素材和背景知识作为支撑。

　　当前，与其说AI是一位善于“开宗立派”的大宗师，不如说它是位能够“机巧权变”的模仿者。

　　“在语言风格方面，通过大量的学习和训练，AI创作的文字作品能够模仿多种文学流派和不同作家，呈现出多样化的特点；在内容方面，AI作品涵盖广泛的题材和类型。”闫怀志说，“然而，在情感表达方面，AI无法像人类一样真正理解情感，难以捕捉和传达细腻的情感变化，AI作品也因此往往显得较为机械化和缺乏深度，缺乏人类创作者所具备的独特视角和深刻情感体验，难以产生细腻的情感共鸣和独特的思想见解，显得较为平淡。”

　　记者曾通过某生成式AI平台产出一篇家庭主题的小说。无论要素如何变化，AI创作出的故事大多拥有相似的人物设定和宛如“过家家”的俗套情节，无法产出近似《雷雨》《李尔王》等真正引人深思的经典文学作品。AI创作虽然文字优美，但并无实质意义上的可读性，更遑论深刻性。

　　因此，目前来看，AI的“用武之地”更多还在文本归类、整理等更为机械性、重复性的工作方面，而难以用于对情感刻画要求较高的文学创作。

　　合理利用AI的长处对于文学创作者来说可能效果更佳。闫怀志认为：“如果合理利用AI创作，不仅可以提高创作效率，还能丰富文学创作的多样性和可能性。”他解释，首先，AI的快速生成能力可以极大地提升创作效率，其可以快速生成诗歌、小说等的初稿，使作家能够更专注于内容深化和灵感挖掘，大大节省了作家的时间成本；其次，AI还能打破传统思维的束缚，为作家提供新颖的思路和创意，帮助作家突破思维局限，探索发现新的题材、创作角度和叙事方式。

　　虽然目前AI创作仍以辅助素材为基础，但记者也了解到，AI的创作能力仍在不断提高，并已取得一些创新性成果。例如，目前国内已有成功使用AI创作网络小说的实践：某AI独立创作的小说篇幅长达100万字，使AI创作长篇文学成为现实；而另一部AI独立创作的小说以匿名形式参加科幻文学大赛，在评委不知情的情况下获得二等奖。

　　假以时日，或许辅助素材将不再必需，真正意义上的“AI创作者”和“AI作品”将出现。

　　AI创作市场化需多方规范

　　无论是当前的一些AI辅助作品，还是未来可能出现的AI独立创作作品，都面临着规范发展的问题：此类作品的版权归属和盈利方式怎样界定？

　　首都经济贸易大学法学院讲师季冬梅介绍，针对这个问题，学术界和实务界存在不同观点：一种观点是，AI生成内容的著作权应归属于AI的使用者，即进行输入指令、选择参数等操作的自然人或法人；另一种观点则认为，AI生成内容的著作权应归属于AI的设计者或开发者。“但无论归属如何，AI生成内容都应当在保障数据来源真实、合法的基础上，通过合法购买、合同约定等方式，明确权利归属和风险承担。”季冬梅说，“必须给予原素材提供者充分的尊重，采取强制利用的方式显然不合理。”

　　在闫怀志看来，AI创作作品是AI程序开发者和辅助素材提供者共同的“孩子”。“开发者提供了技术平台和算法支持，而辅助素材提供者提供了创作的基础和灵感。”闫怀志说，“合作共享的模式可能是这一问题的解决方式，即通过法律或合同形式明确界定平台方和素材提供者各方的权益，确保各方权益得到合理保护。”他说。

　　季冬梅认为，应规范AI创作版权界定，以适应技术进步带来的市场变化。“这可能包括建立开放授权的数据资源、集体管理组织集中授权等多元化方案，以及借助避风港规则实现责任豁免等措施。同时，也需要对现有的著作权制度进行适当调整，以适应人工智能时代的需求。”她说。

　　“只有在确保著作权合法性、明确权利归属，并建立相应的制度保障的前提下，才能在技术进步带来市场变化的情况下，最大程度保护好相关创作者的利益。”季冬梅说，“而这需要进一步的探索与尝试。”

　　而对于未来可期的AI独立创作作品，我们需要考虑更多问题。未来这类作品是否可能作为一个独立的文学创作分支进入市场？如果这一天真的到来，又该如何对其进行规范？

　　在季冬梅看来，长远来看，AI独立创作的作品确实有可能作为一个分支独立进入市场。“随着技术的快速发展，AI在写作、音乐、绘画等多个领域已经展现出了非凡的创意潜能，并且正在逐步深入融合到数字内容的创意性生成工作中，释放出巨大的价值。”季冬梅说。

　　闫怀志认为：“随着技术的不断进步和市场的日益成熟，AI创作作品的质量和多样性将不断提升，满足更多消费者的需求。”

　　“AI独立创作作品的市场化是一个复杂的过程，需要在技术、法律、市场等多方面进行综合考量和规范。”季冬梅说。

　　“为了规范AI创作作品的发展并保护好相关创作者的利益与权利，需要从建立健全相关法律法规体系和行业标准、加强技术监管、推动行业自律和创新、探索合理的盈利分配机制等多方面入手。”闫怀志说。（记者 李诏宇）

(责编：李昉、郝孟佳)

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