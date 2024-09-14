观众在活动现场观赏获奖作品。

主办方供图

本报广州电 （钟欣）第二届粤港澳大湾区中小学生科普科幻艺术作品征集活动颁奖仪式近日在位于广州的广东科学中心举办。该活动旨在通过科普科幻艺术创作，激发青少年对科学的兴趣和探索精神，培养未来的科技创新人才。

据介绍，该活动自今年2月份启动以来，共收到来自粤港澳大湾区近3000幅科普科幻艺术作品，最终评选出120幅入展作品，其中30幅获“优秀杰出作品奖”，其余90幅获“优秀入展作品奖”。

活动现场展出了120幅入展作品，精美的创作深受观众喜爱。据了解，获奖作品展将在广东科学中心展出至11月15日。未来，入展作品还将在粤港澳大湾区科技馆巡回展出。

“今年的中小学生科普科幻艺术作品内容丰富多样，涵盖太空探索、海洋保护、智能城市等领域。”活动评委张思燕表示，此次活动征集的作品展现了孩子们的艺术修养和科学素养。

此次活动中，来自香港的参赛者展现了令人印象深刻的创意。来自香港荃湾官立中学的何雪攸同学凭借作品《AI与我》在初中组脱颖而出。她表示，希望借画作表达自己的想法，即科技进步并非要取代人类，而是要与人类和谐共存，共同创造美好未来。

主办方表示，接下来将不断创新赛制，增设更多科普科幻艺术创作类别，吸引更多大湾区青少年参与，让越来越多的青少年通过此平台展示创意。

据悉，该活动由广东科学中心、广东省宋庆龄基金会等联合主办，澳门科学馆、梅州市科学技术馆、珠海太空中心等联合承办。

(责编：李昉、郝孟佳)