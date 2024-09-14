原标题：王学利：全心全意上好每一堂思政课

“我是一个上课有瘾的人。”见到王学利时，他满脸喜悦，精气神十足地向记者介绍，“一进课堂，啥事都抛诸脑后了，多久都不觉得累！”他所说的“上课”是给学生们上思政课。王学利一提起它，就两眼放光。

王学利是新疆农业职业技术大学马克思主义学院党总支书记、院长、教授，扎根新疆从事教学足足36年，当过中学政治课教师、党校教员和高职院校思政课教师。“第一次走上讲台，我就觉得自己天生是块当老师的料。”王学利诙谐幽默地说。

1984年，王学利经过初中班主任引荐，在新疆玛纳斯县兰州湾乡一所村中学代课。为了成为一名真正的教师，王学利到大学深造。毕业后，他顺利回到兰州湾乡教授政治课。“虽然政治课不好讲，但我有自己的讲法。”王学利自豪地说，“因为课讲得不错，又被调进党校当了10年教员。”他的教学对象一直在变化，从初中学生、农民党员到企业工人，从村主任、乡长到县长。

2003年，王学利竞聘成为新疆农业职业技术学院（现新疆农业职业技术大学）的一名思政课教师。第一次给计算机专业的学生上哲学课时，学生睡倒一片。王学利很快意识到，大水漫灌式的教学不适合这里的情况。

如何对症下药呢？王学利动起了脑筋。又是一次思政课上，借助同学们旺盛的表达欲，他决定发起一场辩论，让大家围绕“理论与实践到底谁重要”的主题展开激烈讨论。因势利导，迅速调动同学们的情绪。这堂课上，同学们把个人发展与国家民族的命运紧密结合起来，树立与新时代同心同向的理想信念，用身边鲜活的事例串联知识点，抽象变形象，课程大获成功。

这次经验让他认识到“天边不如身边，道理融入故事”的重要性，并对此开启了长达11年的课题研究。从“以学生为中心”到“以实践为中心”“以体验为中心”，再到“思政教育体验式研究”“探究式专题化教学”等，王学利几乎跑遍了天山南北各个地州的兄弟院校。听课、调研、宣讲、座谈，了解一线思政课师资队伍建设状况、倾听教师诉求，最后创新了“案例导引，问题核心，三元融汇，五维协同”的高职问题式专题化教学模式，在全国高职院校推广。

2019年，在习近平总书记主持召开的学校思想政治理论课教师座谈会上，王学利作为唯一的职业院校代表，向总书记汇报了高职思政课改革创新成果。座谈会后，他成为教育部“全国高校优秀思想政治理论课示范课百人巡讲团”的成员，把总书记的讲话精神传递到了天山南北，祖国各地。

同时，他还主持研发“壹网情深”——新疆职业院校“大思政课”移动学习平台，让思政课走出课堂，迈入生活，打破时间与空间的界限，实现全疆职业院校共建、共享。

“移动平台上设有名师讲堂、学情键对键、求真面对面等十大版块。”王学利介绍，“针对学生提出的问题，老师直接在线解答，双方还可以在平台上互评。”

王学利办公室的柜子里，摆满了奖杯和荣誉证书——全国高校思想政治理论课影响力人物、全国最美思政课教师称号、新疆高职高专院校唯一的思想政治理论课学科带头人、开发建设新疆奖章获得者、全国教书育人楷模……“这都是为了让学生爱上思政课的副产品。”他对荣誉看得很淡，“比起奖项，我更喜欢上面这几个字样——‘开发建设新疆’‘教书育人’……”

如今，在王学利的推动下，学校的思政课发生了明显变化，德育活动也被全疆职业院校推广成为必修课。课堂上的他神采奕奕，声音洪亮，一点儿看不出是一位将满60岁的人。“不仅是我传授知识给学生，他们也在教我拥抱青春。”王学利喜欢这种互动式的教学方式，他甚至在按天盘算着，退休前，还能再给同学们上多少节课。

（记者 赵明昊 靳昊 孙金行）

(责编：李昉、郝孟佳)