杜老师：

有人把“亚洲”的“亚”读成三声yǎ，这种读法是否妥当？谢谢。

云南读者 麦女士

麦女士：

在1937年出版的《国语辞典》中，“亚”字有两个读音，一个是四声yà，另一个是三声yǎ。1957年发表的《普通话异读词审音表初稿》中规定：“‘亚’一律读去声。”也就是一律读四声yà。1985年公布的《普通话异读词审音表》中明确指出，“亚”“统读”yà。由于口语中时常有人把“亚”字误读为三声yǎ，所以有的工具书提醒读者注意“亚”的读音。如《现代汉语规范字典》（上海辞书出版社）中说：“（亚）音yà，不读yǎ。”再如《新华多功能字典》说：“‘亚’古代入声字，现在读yà，不读yǎ。”又如《现代汉语学习词典》在“注意”栏中说：“‘亚’不读yǎ。”

请注意下面例句中“亚”的读音——

（1）亚（yà）运会是亚（yà）洲地区规模最大的综合性运动会，每四年一届，第一届于1951年在印度新德里举行。

（2）亚（yà）麻是一年生草本植物，茎可高达1米多，细而柔韧。按照用途可分为纤维用亚（yà）麻、油用亚（yà）麻和兼用亚（yà）麻。

（3）亚（yà）热带季风气候是亚（yà）热带的一种气候类型，一年中冬夏风向明显交替。

（4）腐烂的蔬菜及某些腌菜中含有亚（yà）硝酸盐。

《语言文字报》原主编 杜永道

(责编：岳弘彬、牛镛)