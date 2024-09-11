人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

河南举办招才引智大会（创业资讯）

2024年09月11日08:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京电  （记者孙亚慧）近日，以“广聚天下英才让中原更加出彩”为主题的第七届中国·河南招才引智创新发展大会在河南郑州举行。当天，共有1430家单位现场招聘，提供人才岗位需求4万多个。

　　本届大会由中共河南省委、河南省政府、欧美同学会（中国留学人员联谊会）主办。大会宣读了全国人大常委会副委员长丁仲礼的书面致辞。丁仲礼在致辞中表示，希望广大海外留学人员在赓续留学报国传统中奋发有为，在探索科技创新中勇敢争先，在助力中外文明交流互鉴中讲好河南故事。

　　据了解，本届招才引智创新发展大会由线下招聘、省外招才引智、香港高端人才专场招聘活动、省辖市招才引智专场活动等组成。后续将在北京、上海、武汉、西安、南京、哈尔滨、长沙7个城市的知名高校开展省外招才引智系列活动。

　　记者了解到，近年来，河南坚持把创新驱动、科教兴省、人才强省战略摆在全省“十大战略”之首，统筹推进教育科技人才体制机制一体化改革。为广聚天下英才，河南已经推出了一系列优惠措施。在培养引进高端人才、搭建聚才用才平台、创新评价激励机制、完善服务保障体系等方面推出优惠政策；在医疗保障、子女入学、配偶就业、人才公寓等方面提供便捷服务。

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部