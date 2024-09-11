本报北京电 （记者孙亚慧）近日，以“广聚天下英才让中原更加出彩”为主题的第七届中国·河南招才引智创新发展大会在河南郑州举行。当天，共有1430家单位现场招聘，提供人才岗位需求4万多个。

本届大会由中共河南省委、河南省政府、欧美同学会（中国留学人员联谊会）主办。大会宣读了全国人大常委会副委员长丁仲礼的书面致辞。丁仲礼在致辞中表示，希望广大海外留学人员在赓续留学报国传统中奋发有为，在探索科技创新中勇敢争先，在助力中外文明交流互鉴中讲好河南故事。

据了解，本届招才引智创新发展大会由线下招聘、省外招才引智、香港高端人才专场招聘活动、省辖市招才引智专场活动等组成。后续将在北京、上海、武汉、西安、南京、哈尔滨、长沙7个城市的知名高校开展省外招才引智系列活动。

记者了解到，近年来，河南坚持把创新驱动、科教兴省、人才强省战略摆在全省“十大战略”之首，统筹推进教育科技人才体制机制一体化改革。为广聚天下英才，河南已经推出了一系列优惠措施。在培养引进高端人才、搭建聚才用才平台、创新评价激励机制、完善服务保障体系等方面推出优惠政策；在医疗保障、子女入学、配偶就业、人才公寓等方面提供便捷服务。

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