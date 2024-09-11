华裔大学生在活动中体验古琴艺术。

中国华文教育基金会供图

华裔大学生参观镇江醋文化博物馆。

中国华文教育基金会供图

近日，由中国华文教育基金会联合江苏省海外联谊会主办的“2024华裔大学生中国文化体验营”在江苏省镇江市举办。中国华文教育基金会理事许玉明、镇江市委副书记陈可可出席开营仪式并致辞。来自德国、法国、西班牙等14个国家的近50名华裔大学生参加活动。

许玉明在致辞中表示，为让华裔大学生直观感受中国历史文化、理解中华文明、感知中国发展成就，中国华文教育基金会自2018年起开展“海外华裔大学生中国文化体验营”活动。希望营员回到住在国，向同学和亲朋好友介绍中国故事、江苏故事，为中外文化交流、文明互鉴贡献一份力。

陈可可表示，中华文化是海内外中华儿女共同的精神基因。希望营员们在交流中增进了解、收获友谊、共同成长，争做中外文化交流的使者。

“2024华裔大学生中国文化体验营”期间，营员们在南京、镇江、常州三市游览特色景观、体验非遗文化、参观相关企业，感受中国发展与文化魅力。

(责编：李昉、郝孟佳)