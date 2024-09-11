人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

海外华裔大学生走进镇江

2024年09月11日08:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　华裔大学生在活动中体验古琴艺术。
　　中国华文教育基金会供图

　　华裔大学生参观镇江醋文化博物馆。
　　中国华文教育基金会供图

　　近日，由中国华文教育基金会联合江苏省海外联谊会主办的“2024华裔大学生中国文化体验营”在江苏省镇江市举办。中国华文教育基金会理事许玉明、镇江市委副书记陈可可出席开营仪式并致辞。来自德国、法国、西班牙等14个国家的近50名华裔大学生参加活动。

　　许玉明在致辞中表示，为让华裔大学生直观感受中国历史文化、理解中华文明、感知中国发展成就，中国华文教育基金会自2018年起开展“海外华裔大学生中国文化体验营”活动。希望营员回到住在国，向同学和亲朋好友介绍中国故事、江苏故事，为中外文化交流、文明互鉴贡献一份力。

　　陈可可表示，中华文化是海内外中华儿女共同的精神基因。希望营员们在交流中增进了解、收获友谊、共同成长，争做中外文化交流的使者。

　　“2024华裔大学生中国文化体验营”期间，营员们在南京、镇江、常州三市游览特色景观、体验非遗文化、参观相关企业，感受中国发展与文化魅力。

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部