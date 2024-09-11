全国教育大会9日至10日在北京召开，习近平总书记出席大会并发表重要讲话，全面总结了新时代教育事业取得的历史性成就、发生的格局性变化，系统部署了全面推进教育强国建设的战略任务和重大举措，为建设教育强国指明了前进方向、提供了根本遵循。会前，习近平总书记亲切接见了参加庆祝第四十个教师节暨全国教育系统先进集体和先进个人表彰活动代表。

与会代表和参加表彰活动的代表表示，新征程上，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，务实功、出实招、求实效，奋力谱写教育强国建设崭新篇章。

新时代教育事业取得历史性成就、发生格局性变化

“教师节到来之际，习近平总书记又一次来到教师中间，向广大教师和教育工作者致以节日祝贺和诚挚问候，令我们深受感动。”受到总书记的亲切接见，西安交通大学机械工程学院教授梅雪松十分激动，“我已从教超过35年。正是在习近平总书记的深切关怀下，新时代教育事业才能取得辉煌成绩，教师政治地位、社会地位、职业地位得以不断提升。”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在党和国家事业发展全局高度，把教育摆在优先发展的战略位置。现场聆听习近平总书记的重要讲话，教育部科学技术与信息化司司长周大旺感慨“生逢盛世，与有荣焉”。

“我国已建成世界上规模最大的教育体系，教育现代化发展总体水平跨入世界中上国家行列，教育强国建设迈出坚实步伐。”周大旺说，“我们要认真学习贯彻总书记重要讲话精神，为建设具有强大思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力的教育强国继续奋进。”

“习近平总书记两个多月前在青海考察时，第一站就来到我们学校，这次又出席全国教育大会。总书记高度关注教育事业，这令我深感振奋。”青海省果洛西宁民族中学校长常途介绍，学校约70%学生来自果洛藏族自治州牧区，是党中央的好政策使他们有机会到西宁接受优质教育，“我们要努力提高孩子们的科学文化水平和创新实践能力。”

从一名普通中专生成长为金牌教练、全国技术能手，上海市大众工业学校教师王文强感慨颇深：“国家对职业教育越来越重视，不同禀赋、不同发展兴趣的学生都能找到自己的人生目标。置身伟大时代，我真切体会到职业教育前景广阔、大有可为。”王文强说：“三百六十行，行行出状元。我将牢记习近平总书记的要求，立足本职岗位，全力做好高素质技能人才培养工作，让更多青年通过学习技能改变命运、报效祖国。”

坚持立德树人根本任务

“实施新时代立德树人工程”“不断加强和改进新时代学校思想政治教育”……习近平总书记对学校思想政治工作提出明确要求。武汉大学马克思主义学院教授沈壮海感到工作方向更加明晰。

“思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。我们将在接下来的工作中，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，坚持思政课建设与党的创新理论武装同步推进，不断提高思政课的针对性和吸引力。”沈壮海说。

赣鄱大地，红色沃土。如何把红色资源与课堂教学更好结合起来，帮助孩子们扣好“第一粒扣子”？学习习近平总书记的重要讲话，江西省吉安市永丰县恩江中学教师曾小慧有了新思考。

“在日常教学中，我们时常把课堂搬到历史发生地，带领学生在‘家门口的大课堂’中接受红色文化熏陶。”曾小慧说，“我们要继续研究红色文化与其他学科相融合的教学模式，努力构建‘大思政’教学格局，让红色成为立德树人的鲜亮底色。”

“广西是全国少数民族人口最多的自治区，也是我国面向东盟开放合作的前沿和窗口，办好教育是巩固发展民族团结、社会稳定、边疆安宁的重要保障。”广西壮族自治区教育厅厅长刘友谊说，“我们要继续坚持把铸牢中华民族共同体意识教育融入办学治校、教书育人全过程，加快建设教育稳边固边示范带，促进各民族师生深入交往交流交融。”

国将兴，必贵师而重傅。

东北师范大学党委书记李忠军在分会场第一时间学习了习近平总书记的重要讲话，深受鼓舞：“总书记指出，‘培养造就新时代高水平教师队伍’。学校将秉持‘教育者先受教育’理念，大力弘扬教育家精神，持续培树优秀教师典型，为教师提供广阔的发展空间和优质的学术环境，努力建设一支具备高尚师德、深厚专业素养和创新精神的高质量教师队伍。”

朝着建成教育强国战略目标扎实迈进

“支撑国家战略和满足民生需求”“知识学习和全面发展”“培养人才和满足社会需要”“规范有序和激发活力”“扎根中国大地和借鉴国际经验”，习近平总书记深刻阐述了教育强国建设要正确处理好的重大关系，令天津市和平区岳阳道小学副校长张静秋深受启发。

“教育工作者不仅要传授知识，更要培养具有创新精神和社会责任感的人才。”张静秋表示，“建设教育强国，基点在基础教育。我们将充分整合利用优质教学资源，着重培养学生批判性思维、自主学习能力、团队合作能力等，为学生搭建更多主动探索、勇于表达的舞台，推动教育强国建设步伐更稳、后劲更足。”

一段时间以来，厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室在海洋碳氮循环和近海碳汇理论等研究上取得系列成果，赢得赞誉。

“习近平总书记对一体推进教育发展、科技创新、人才培养进行明确部署。我们要继续瞄准科学前沿，发挥‘海洋+’多学科交叉优势，助力高水平科技自立自强，也将依托高水平科教团队和拔尖人才培养机制，有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才，为教育强国建设注入‘蔚蓝’动力。”厦门大学教授张瑶说。

习近平总书记指出，不断提升教育公共服务的普惠性、可及性、便捷性，对此，湖南省教育厅厅长夏智伦深有感触：“接下来，我们要聚焦教育重点领域和关键环节全面深化改革，以办好人民满意的教育为落脚点推进扩优提质，建立同人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制，以加强基础保障为关键完善教育支持体系，不断开创教育高质量发展新局面。”

全面推进教育强国建设，需要凝聚社会各界的力量。

“我们将认真学习领会习近平总书记的重要讲话精神，进一步加强文物相关专业学历教育和职业教育，为文物保护传承工作提供强大人才队伍。同时与教育部门等通力合作，推动中华优秀传统文化更好地进校园、进教材、进课堂，发挥好中华文化浸润人心、培根铸魂作用，让青少年更加清楚地认识中华文明的突出特性，自发成为中华优秀传统文化的传承者、弘扬者。”国家文物局副局长陆进说。

组建家庭教育讲师团，与高校、高新企业、科研院所等共建创新实验室……近年来，浙江省宁波市不断整合全社会的教育资源，汇聚家校社协同育人合力。

“下一步，我们要全面贯彻党的教育方针，牢牢把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，解决好人民群众关于教育的急难愁盼问题，不断厚植人民幸福之本、夯实国家富强之基，为新时代新征程推进教育强国建设持续贡献力量。”宁波市教育局党委书记、局长毛才盛说。

（新华社北京9月10日电 新华社记者）

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