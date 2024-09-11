9月9日至10日，全国教育大会在北京召开。习近平总书记出席大会并发表重要讲话强调：“建成教育强国是近代以来中华民族梦寐以求的美好愿望，是实现以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的先导任务、坚实基础、战略支撑，必须朝着既定目标扎实迈进。”

习近平总书记的重要讲话在社会各界特别是教育界引发热烈反响。大家表示，总书记的重要讲话高屋建瓴、思想深邃、内涵丰富，具有很强的政治性、思想性、指导性，是指导新时代新征程教育工作的纲领性文献，为建设教育强国指明了前进方向、提供了根本遵循。我们要认真学习领会、深入贯彻落实，紧紧围绕立德树人根本任务，朝着建成教育强国战略目标扎实迈进。

推动新时代教育事业取得历史性成就、发生格局性变化

习近平总书记指出，党的十八大以来，我们坚持把教育作为国之大计、党之大计，全面贯彻党的教育方针，作出深入实施科教兴国战略、加快教育现代化的重大决策，确立到2035年建成教育强国的奋斗目标，加强党对教育工作的全面领导，不断推进教育体制机制改革，推动新时代教育事业取得历史性成就、发生格局性变化，教育强国建设迈出坚实步伐。

现场聆听了习近平总书记的重要讲话，北京大学党委书记郝平感触很深：“近年来，学校牢牢抓住培养社会主义建设者和接班人这个根本，紧紧围绕坚持办学正确政治方向、建设高素质教师队伍、形成高水平人才培养体系三项基础性工作，正确处理扎根中国大地和借鉴国际经验等重大关系，努力办好世界一流大学和一流学科。”

中国科学技术大学党委书记舒歌群表示，要继续探索基础学科、新兴学科、交叉学科本硕博一体培养模式，在科教融合中探索高精尖缺人才的自主培养，不断提升我国高等教育综合实力和国际竞争力，培养一流人才，产出一流成果。

教育是强国建设、民族复兴之基。当前，我国已建成世界最大规模且有质量的教育体系，教育普及水平实现历史性跨越。

“教育公平是社会公平的重要基础，也是建设教育强国的内在要求。”湖北省教育厅党组书记、厅长周静表示，“全省已建成1558个城乡学校教育联合体，覆盖75%的义务教育学校。下一步，将大力推进教育数字化战略行动，持续扩大优质资源覆盖面。”

“党的十八大以来，教育事业取得历史性成就、发生格局性变化，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。”陕西省委副书记、省委教育工作领导小组组长邢善萍表示。

我们要建成的教育强国，是中国特色社会主义教育强国

习近平总书记强调，我们要建成的教育强国，是中国特色社会主义教育强国，应当具有强大的思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

立德树人关系党的事业后继有人，关系国家前途命运，是高校的根本任务。

清华大学党委书记邱勇介绍，“学校紧紧围绕立德树人根本任务，拓展‘大思政课’建设工作格局，不断加强和改进新时代学校思想政治教育，教育引导青少年学生坚定马克思主义信仰、中国特色社会主义信念、中华民族伟大复兴信心，立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者。”

科技创新靠人才，人才培养靠教育。

“建设教育强国、科技强国、人才强国具有内在一致性和相互支撑性，要把三者有机结合起来、一体统筹推进，形成推动高质量发展的倍增效应。”科学技术部党组书记、部长阴和俊表示，“科技部将会同有关部门统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，推动建立科技发展、国家战略需求牵引的学科设置调整机制和人才培养模式。”

山东农业大学农学院党委书记王群说，“我们将加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设和拔尖人才培养，强化校企科研合作，让更多科技成果尽快转化为现实生产力。”

就业是民生之本。教育部高校学生司（高校毕业生就业服务司）司长孙海波表示，“我们要坚持把高校毕业生等青年群体作为重中之重，拓宽就业空间，畅通成长路径，强化品质服务，完善学生实习实践制度、加强学生职业规划和生涯教育，推动就业与培养有机联动、人才供需有效对接。”

建设教育强国是全党全社会的共同任务。“我们要以习近平总书记重要讲话精神为指引，构建具有福建特色的现代职业教育体系，优化区域教育资源配置，努力办好人民满意的教育。”福建省教育厅党组书记、厅长叶燊说。

习近平总书记强调，要深入推动教育对外开放，统筹“引进来”和“走出去”，不断提升我国教育的国际影响力、竞争力和话语权。

重庆市委教育工委书记、市教委主任刘宴兵表示，将建好建强陆海新通道职业教育国际合作联盟，搭建国际交流合作、资源共建共享、国际科研合作等多元平台。

正确处理支撑国家战略和满足民生需求、知识学习和全面发展、培养人才和满足社会需要、规范有序和激发活力、扎根中国大地和借鉴国际经验等重大关系

习近平总书记指出，建设教育强国是一项复杂的系统工程，需要我们紧紧围绕立德树人这个根本任务，着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，坚持社会主义办学方向，坚持和运用系统观念，正确处理支撑国家战略和满足民生需求、知识学习和全面发展、培养人才和满足社会需要、规范有序和激发活力、扎根中国大地和借鉴国际经验等重大关系。

浙江大学党委书记任少波表示，“高校应着眼国家战略需求培养高素质人才，做强优势学科，不断推出高水平科研成果，全面提升服务区域发展和国家战略能力。”

“德智体美劳全面发展，饱含着习近平总书记对广大学生的殷切期望和浓浓关爱。”贵州省委教育工委副书记、省教育厅厅长邹联克表示，每个学生的禀赋、才能、爱好和特长不尽相同，不能只关注学生的学习，基层教育部门要建立促进学生身心健康、全面发展的长效机制。

宁波市委教育工委副书记、市教育局局长毛才盛认为，教育必须培养社会发展所需要的人，应顺应时代发展，动态调整优化专业设置。以职业教育为例，既要从学校端发力，开设更多符合市场需求的紧缺专业，也要从企业端入手，通过开展校企合作办学等方式，培养造就更多高技能人才。

上海市教卫工作党委副书记、市教委主任周亚明表示，上海市推进实施教育、科技、人才综合改革。要加强党对教育工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，要针对对学校激励不够、保障不够等，鼓励各校继续大胆探索、勇于创新，持续释放和激发办学活力。

“建设中国特色、世界一流大学不能简单以国外大学作为标准和模式，而是要扎根中国大地，走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路。”中国人民大学党委书记张东刚表示，与此同时，高校应不断深化与海外知名大学和科研机构的联合科研攻关，在国际学术共同体中发挥突出作用。

（本报记者吴丹、黄超、丁雅诵、吴月、闫伊乔）

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 01 版）

(责编：李昉、郝孟佳)