本报北京9月10日电 （记者李昌禹）记者从民政部2024年第三季度例行新闻发布会上获悉：近日，民政部会同多部门联合印发《加强流动儿童关爱保护行动方案》，这是我国国家层面首个面向流动儿童群体专门制定的关爱保护政策文件，填补了民生保障领域政策空白，对于更好保障儿童合法权益具有重要意义。

民政部儿童福利司司长郭玉强介绍，流动儿童是伴随经济社会快速发展和人口流动性增大出现的一类儿童群体，行动方案明确了加强流动儿童关爱保护工作的重点任务，部署开展流动儿童精准监测摸排工作，并首次建立了《流动儿童在居住地享有关爱服务基础清单》。

行动方案明确，将随父母或其他监护人双方或一方离开户籍地，跨县域异地居住或生活6个月以上、不满16周岁的未成年人纳入流动儿童监测摸排范围。对监测摸排发现存在家庭生活困难、自身残疾、监护缺失、流浪、心理和行为异常的流动儿童，以及主动提出救助帮扶需求的跨乡镇（街道）的流动儿童，建立重点关爱服务对象信息台账，定期走访探视，加强关爱保护，保障其合法权益。

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 12 版）

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