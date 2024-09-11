原标题：【新闻随笔】暑期支教应在“趣”上着力

刚刚过去的这个暑假，不少大学生在支教活动中尽兴而返、满载而归。比如，武汉大学石鼻镇暑期公益支教夏令营服务江西省安义县石鼻镇16个村的50名小学生，通过学习和娱乐的方式，让孩子们度过了一个难忘的夏天。又比如，10多名复旦大学志愿者来到安徽省阜阳市颍上县鲁口镇中心学校，开展了为期10天的暑期支教活动，为当地孩子们带去了科学实验、非遗手工、体育、艺术、急救常识等拓展课程和互动游戏，让他们的暑期生活更加精彩。

公益支教是大学生暑期社会实践的常见形式。暑期孩子们放假在家，家长大多数还要上班。大学生借助中小学校提供的场地和服务，用公益支教的方式将自己的所学所思、所见所闻分享给孩子们，既解决了许多乡镇双职工、留守儿童家庭暑期“看管难”的问题，又帮助孩子们开阔了视野、丰富了生活，推开一扇扇全面发展、共同成长的窗户。大学生在公益奉献中也实现了育人和育己的双赢。

大学生在年龄上和中小学生更为贴近，这使得他们可以在“大哥哥”“大姐姐”的年纪，以亦师亦友的身份，同时扮演好陪伴和引导的角色。由于没有教学大纲和考试成绩的压力，支教在内容选择、方式方法、成果评价等方面也更为多元和自由，只要符合立德树人的宗旨，只要对孩子身心健康成长有益，都可以大胆尝试。这是大学生暑期支教的特点所在，也是其价值和魅力所在。

因此，暑期支教要牢牢抓住一个“趣”字，设计有趣的活动，通过有趣的方法，把有趣的内容传递和分享给孩子，从而增进孩子的兴趣，培养孩子的爱好。例如，浙江工业大学在河南禹州的支教团队充分发挥青年学生的优势，将一系列新奇有趣的美育、德育课程带到学校。趣味历史课激发学生的历史探索欲，趣味地理课让他们足不出户就能环游世界，趣味心理课教会他们正确认识和对待自己，影视鉴赏分析课提升他们的艺术鉴赏能力，黏土、拼贴画、剪纸、扭扭棒等趣味手工课则大大提高了孩子们的动手能力。丰富有趣的课程不仅赢得了孩子和家长的一致好评，也弥补了乡村教育的许多短板。

寻找趣味是孩子的天性，守护成长是教育的使命。趣味教育，最终目的是培养有趣味的孩子、涵养孩子的志趣。无数教育实践表明，对各类知识有兴趣的孩子，更容易打破常规，创造出新的成果和业绩，而这也正是当前对教育事业发展和时代新人培育的必然要求。

当代教育家顾明远把自己一生的教育理念概括成以下几点：“没有爱就没有教育，没有兴趣就没有学习，教书育人在细微处，学生成长在活动中。”学校在立德树人实践中做好兴趣教育，践行这几句朴素又珍贵的座右铭，相信不难取得良好效果。

（作者：罗涵，系媒体评论员）

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