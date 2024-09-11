人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

暑期支教应在“趣”上着力

2024年09月11日08:24 | 来源：光明日报
小字号

原标题：【新闻随笔】暑期支教应在“趣”上着力

刚刚过去的这个暑假，不少大学生在支教活动中尽兴而返、满载而归。比如，武汉大学石鼻镇暑期公益支教夏令营服务江西省安义县石鼻镇16个村的50名小学生，通过学习和娱乐的方式，让孩子们度过了一个难忘的夏天。又比如，10多名复旦大学志愿者来到安徽省阜阳市颍上县鲁口镇中心学校，开展了为期10天的暑期支教活动，为当地孩子们带去了科学实验、非遗手工、体育、艺术、急救常识等拓展课程和互动游戏，让他们的暑期生活更加精彩。

公益支教是大学生暑期社会实践的常见形式。暑期孩子们放假在家，家长大多数还要上班。大学生借助中小学校提供的场地和服务，用公益支教的方式将自己的所学所思、所见所闻分享给孩子们，既解决了许多乡镇双职工、留守儿童家庭暑期“看管难”的问题，又帮助孩子们开阔了视野、丰富了生活，推开一扇扇全面发展、共同成长的窗户。大学生在公益奉献中也实现了育人和育己的双赢。

大学生在年龄上和中小学生更为贴近，这使得他们可以在“大哥哥”“大姐姐”的年纪，以亦师亦友的身份，同时扮演好陪伴和引导的角色。由于没有教学大纲和考试成绩的压力，支教在内容选择、方式方法、成果评价等方面也更为多元和自由，只要符合立德树人的宗旨，只要对孩子身心健康成长有益，都可以大胆尝试。这是大学生暑期支教的特点所在，也是其价值和魅力所在。

因此，暑期支教要牢牢抓住一个“趣”字，设计有趣的活动，通过有趣的方法，把有趣的内容传递和分享给孩子，从而增进孩子的兴趣，培养孩子的爱好。例如，浙江工业大学在河南禹州的支教团队充分发挥青年学生的优势，将一系列新奇有趣的美育、德育课程带到学校。趣味历史课激发学生的历史探索欲，趣味地理课让他们足不出户就能环游世界，趣味心理课教会他们正确认识和对待自己，影视鉴赏分析课提升他们的艺术鉴赏能力，黏土、拼贴画、剪纸、扭扭棒等趣味手工课则大大提高了孩子们的动手能力。丰富有趣的课程不仅赢得了孩子和家长的一致好评，也弥补了乡村教育的许多短板。

寻找趣味是孩子的天性，守护成长是教育的使命。趣味教育，最终目的是培养有趣味的孩子、涵养孩子的志趣。无数教育实践表明，对各类知识有兴趣的孩子，更容易打破常规，创造出新的成果和业绩，而这也正是当前对教育事业发展和时代新人培育的必然要求。

当代教育家顾明远把自己一生的教育理念概括成以下几点：“没有爱就没有教育，没有兴趣就没有学习，教书育人在细微处，学生成长在活动中。”学校在立德树人实践中做好兴趣教育，践行这几句朴素又珍贵的座右铭，相信不难取得良好效果。

（作者：罗涵，系媒体评论员）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部