原标题：弘扬尊师重教社会风尚

教师是立教之本、兴教之源，强国必先强教，强教必先强师。第40个教师节前夕，《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》发布，其中明确提出弘扬尊师重教社会风尚。教师承担着教书育人、铸魂育人的神圣职责使命，是无上光荣的职业。在全社会大力弘扬尊师重教的社会风尚，有助于进一步增强广大教师的荣誉感、幸福感和使命感，激励他们安心从教、潜心研教，为强国建设、民族复兴伟业培养更多堪当重任的时代新人。

中华民族自古以来就有尊师重教的文化传承和优良传统。正所谓“国将兴，必贵师而重傅；贵师而重傅，则法度存”。《礼记·曲礼》有言，“从于先生，不越路而与人言。遭先生于道，趋而进，正立拱手”。习近平总书记深刻指出，一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。

弘扬尊师重教社会风尚，是对中华优秀传统教育思想的继承和发展。新时代广大教师承载着传播知识、传播思想、传播真理，塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任，理应受到全社会的尊重和敬仰。我们要把尊师重教文化作为中华优秀传统文化和社会主义核心价值观教育的重要内容，通过厚植尊师重教文化、加强尊师重教教育、举办尊师重教活动、落实尊师重教行动，让尊师重教内化为公众的道德修养，外化为自觉行动。通过广泛宣传教书育人楷模的先进事迹，形成关心教师、爱护教师、尊重教师的良好氛围，让“人民教师，无上光荣”的观念深入人心。

习近平总书记明确指出：“各级党委和政府要始终心怀‘国之大者’，坚持教育优先发展，在组织领导、发展规划、资源保障、经费投入上加大力度。”要汇聚社会各方力量，让更多好老师竞相涌现。党委、政府、学校、社会各方力量都要同向发力、汇聚合力，推动形成优秀人才竞相从教、广大教师尽展其才、好老师不断涌现的良好局面。

各级党委和政府要把重视教育、关心教师作为重要任务，加大各级各类教师收入、医疗、养老、住房等方面的待遇保障力度，依法维护教师特别是农村教师的各类权益，提升教师荣誉表彰力度，帮助教师解决教学、科研、生活中的实际困难，让广大教师没有后顾之忧，潜心教书育人。同时，完善人才工作体制机制，吸引更多优秀人才热心从教、精心从教、长期从教、终身从教，让教师成为最受社会尊重和令人羡慕的职业之一。

对于各级各类学校来说，要把高质量发展作为打造高素质教师队伍的生命线，致力于解决教师发展过程中的堵点卡点问题。在提升教师的专业素养、过硬的教学能力、科学的教学方法、高超的育人水平等方面下足功夫，使广大教师乐教、爱教、能教、会教、善教，确保高素质教师源源不断涌现，努力培养造就更多的新时代教育家。

作为世界教育史上最早产生学校教育的国家之一，中国的教育传统源远流长、博大精深，孕育了诸多享誉世界的伟大教育家，演绎了无数令人动容、给人启迪、催人奋进的教育故事。回溯中国近现代化教育史，诸多享有崇高声望的教育家都将沉潜治学、扶掖后人作为毕生追求。从蔡元培、张伯苓、徐特立、吴玉章、晏阳初、陶行知到霍懋征、卫兴华、于漪、高铭暄、顾明远、叶澜……他们“捧着一颗心来，不带半根草去”，在中国教育史上留下了宝贵的教育思想，书写了感人至深的教育家故事。

全社会要大力弘扬教育家精神，激发教师躬耕教坛的志向。教育家精神是广大教师在长期育人实践中积累的宝贵精神财富，是推动教育事业不断前进、弘扬尊师重教社会风尚的强大动力。加大对教育家精神的宣传阐释力度，大力宣传优秀教师的先进事迹和高尚品德，发挥好全国教书育人楷模、“最美教师”等先进典型的示范引领作用，激励广大教师以教育家为榜样，牢记为党育人、为国育才的初心使命，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

（作者：燕连福 葛卉，分别系陕西省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员、西安交通大学马克思主义学院院长，西安交通大学马克思主义学院博士生）

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