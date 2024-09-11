原标题：高校院所科技成果转化成效屡创新高

9日，中国科技评估与成果管理研究会、科技部科技评估中心联合中国科学技术信息研究所在2024浦江创新论坛上发布《中国科技成果转化年度报告（高等院校与科研院所篇）2023》和《中国科技成果转化年度报告（高等院校与科研院所篇）2024》。报告显示，我国高等院校和科研院所科研人员始终保持高昂的创新创业热情，不断攻坚克难，推动科技成果转化成效屡创新高。

科技成果转化总体活跃，转化金额和项数不断增长。高校院所科技成果转化金额总体呈现上升趋势，年度报告所统计的高校院所，以转让、许可、作价投资和技术开发、咨询、服务6种方式转化科技成果的总合同金额由2019年的1085.9亿元增长到2023年的2054.4亿元，当年到账金额由2020年的811.7亿元增长到2023年的1352.7亿元。高校院所实施的转化项目数量也较快增长，以6种方式转化科技成果的总合同项数由2019年的43.3万项增长到2023年的64.0万项。

高校院所与企业产学研合作逐步深化。截至2023年年底，高校院所与企业共建研发机构、转移机构和转化服务平台19574家。这些机构和平台不断吸纳聚合各方资源助力科技成果转移转化，在促进科技成果供需有效对接方面，发挥了重要作用。

科技成果转化支撑明显，重点领域持续发力。从转化领域方向看，高校院所以转让、许可和作价投资方式转化的科技成果集中在“制造业”“科学研究和技术服务业”和“农、林、牧、渔业”领域，占3种方式2023年总合同金额的73.7%。从转化区域看，约60%的科技成果通过转让、许可和作价投资方式实现本地转化，为促进当地经济社会发展发挥了积极作用。（记者孟歆迪、杨舒）

(责编：李昉、郝孟佳)