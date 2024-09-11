原标题：延伸教育边界 追寻人生价值

近年来，湖南省长沙市雨花区以“生命教育”为核心理念，紧密围绕“生活即教育”主张，不断延伸教育边界，把课堂“交给”孩子，把世界“设计”成课堂，让学生们倾听真实的声音，追寻人生价值。

打破“数据”孤岛

“‘美’字是多横排列，要注意均匀，同时兼有变化，还要细心观察，加强训练。”雨花区长塘里小学书法教师严军手持平板，同学路书涵的写字笔迹呈现其上，屏幕一侧，AI分析也随之出现。这样个性化的指导，严军以前都不敢想。

从2022年开始，长塘里小学开始“智慧书法教室”建设，建设书法智慧课堂教学体系。通过这套系统，老师能在最短时间将书写示范传到每位同学的课桌屏幕上，同时还能把握每位同学的书写成长轨迹。

书法教育只是该校教育信息化融合应用创新的一个案例，目前已经形成了包括智慧教学和智慧评价的全过程教育信息化体系。通过这套体系，长塘里小学可以智慧化采集学生成长维度的各个数据，汇聚到学生网络学习空间，系统会自动生成一张个性化成长画像。

构筑“思辩课堂”

“铁杵能不能磨成针？”一上课，砂子塘小学语文教师蔡金凤就抛出问题。短暂思考后，学生们纷纷举手回答。蔡金凤没有马上给出答案，而是又相继抛出两个问题。

“从问题出发，通过师生间的深度对话，内化为学生思维的发展，外显为学生的课堂表达。”蔡金凤介绍“思辩课堂”。随着雨花区“生命教育”课改的推进，砂子塘小学抓住“高阶思维培养”这一支点，构建了成长课程3.0版本体系，涵盖了“思辩常态课”“思辩大学堂”“开放大课堂”三大板块。

“学科是独立的，但是生活是完整的。在开放式的大课堂中，学生能学到更丰富的知识。”砂子塘小学党总支书记李臻说。

目前，雨花区各学校以区级课题为依托，立足自身实情开展课堂实践，充分发挥各校的自主性和灵活性，全区中小学校均已建构生命化课堂教学体系。

搭建校园微城市

“下面播送一则通知，今天时光邮局正常营业，请所有员工准时到微城市各项目点开展工作！”在雨花区砂子塘天华小学，下午活动课上一条广播响起。

“这是我们学校红领巾微城市中最早创建的项目。”学校党支部书记、校长欧阳爱湘介绍。天华小学是寄宿制学校，除节假日外，孩子们全天都待在校园，如何利用课余时间提升孩子们的自主管理能力，欧阳爱湘结合团队管理经验想出来红领巾微城市这一点子。

此外，该校还鼓励学生利用学校内的教室、连廊、角落等空间，自主策划、自主组织、自主实践，很快就孵化出时光邮局、梦幻影院等大大小小20余个红领巾微城市项目。学生们坚守“岗位”，认真工作，管理“企业”，学校俨然成了一个生动的小社会。

目前雨花区全区特色学校占比超50%，充分发挥了生命个体发展性、强化了学生主体性意识。“生命教育的愿景体现为要让校园充满关怀、激励、温暖与成就感，我们秉持未来性、生命性、社会性的教育价值观，始终坚持立德树人的根本目标。”雨花区教育局局长肖瑞说。

（记者 赵嘉伟 通讯员 周杨慧）

(责编：李昉、郝孟佳)