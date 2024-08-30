人民网北京8月30日电 （记者郝孟佳）“我可以自由支配自己的压岁钱吗？”“父母生了妹妹后对我的关心少了，我该怎么办？”“孩子大了有点叛逆，该怎样和他沟通？”……29日，北京法院首个人机交互AI数字人“小安同学”亮相北京市门头沟区妙峰山民族学校。

活动现场。 学校供图

“‘小安同学’太有意思了，他能听懂我说话，还能回答我的问题。以后遇到不懂的问题除了问老师和父母，还能问他。”妙峰山民族学校六年级一班学生孙艺良兴奋地说。

“‘小安同学’的回答法律知识含量很高，正好弥补了老师在这方面的知识空白，而且他不受时空限制，也特别新奇，特别能吸引孩子们的注意力，让孩子们在玩乐的时候就学习到了法律知识。”妙峰山民族学校老师杜海宇也对“小安同学”赞不绝口。

据了解，“小安同学”采取人机交互模式，内含交通安全、卫生安全、人身安全、校园安全、消防安全、网络安全、心理安全等多个类别，每一类别中涵盖众多针对未成年人的法治安全教育知识，能够根据提问进行语音识别并即刻响应，生成准确详实、通俗易懂、针对性强的答复，以趣味性的对话解答未成年人生活学习中的疑惑。

门头沟法院党组副书记、副院长毕芳芳介绍，“小安同学”是人工智能应用场景拓展至司法领域的探索实践，更是司法保护促推家庭保护、学校保护、社会保护、司法保护、网络保护、政府保护等六大保护融合发力的探索实践，打破了以往定时定点的普法宣传教育模式，为未成年人提供7×24全天候线上智能法治安全教育，能够有效筑牢未成年人法治安全教育防线。

除了上线“小安同学”外，门头沟法院还创设了“一厅一课一线”（即少年会客厅、安全法治教育课、青少年公益服务热线），致力打造全方位、立体式的未成年人法治安全教育新模式。少年会客厅将由心理咨询师、家庭教育指导师、资深法官以面对面沟通互动的形式为未成年人提供心理疏导、法律服务；安全法治教育课主要以“校园安全岛”为主题，围绕消防安全、心理健康、防范校园霸凌等方面，在辖区中小学开展“每月一课”系列课程；青少年公益服务热线将由首都师范大学学生和法官一同在线接听，主要帮助未成年人解决学习生活中遇到的各种问题。

“法院上线启动‘小安同学’、创设‘一厅一课一线’等举措为山区学生法治安全教育送来了一场‘及时雨’，为未成年人六大保护深度融合打造了新范式。”妙峰山民族学校党支部书记、校长王蕾表示。

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