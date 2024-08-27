新华社北京8月27日电 题：历时两年修订！义务教育统编教材“焕新”在哪？

新华社记者胡梦雪、徐壮

义务教育三科统编教材，将在金秋九月“焕新”。

记者8月27日从教育部获悉，历时两年多修订，义务教育道德与法治、语文、历史统编教材近期完成了全部编审程序。在保持总体容量基本不变的前提下，选材更丰富，编排更科学，育人导向更鲜明。

此次修订“焕新”在哪？

“首要任务是全面推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材，将马克思主义中国化时代化最新成果系统有机融入，使之成为凝聚整套教材的‘魂’。”教育部教材局负责人表示。

时代气息扑面而来——道德与法治教材加强党的创新理论最新成果的学习；组织作家实地采风创作的反映黄文秀事迹的《青春之光》等成为新课文；历史教材呈现新时代的历史性成就、历史性变革。

体现学术研究新成果——注重反映中华文明探源工程成果，学生们可在历史课本中“寻迹”良渚古城、陶寺古城和牛河梁遗址等代表性考古成果。

重大主题教育内容增多——采取系统融入、重点强化等方式，进一步纳入国家安全教育、法治教育、铸牢中华民族共同体意识教育等内容。

内容设计加强幼小衔接——语文教材修订后降低了难度。优先学习字形简单、构词率高、生活中常用的汉字；拼音教学时间比原来增加1至2周，减缓了起始阶段的学习坡度。

美术设计彰显巧思——对于封面、版式设计和插图绘制，按照反映学科特点、体现艺术水准、彰显中华美学品味、符合大众审美习惯和生活常识的标准进行了优化设计。

修订过程“严”在哪里？

据了解，教育部在2022年3月启动三科统编教材修订工作，精选编委会和修订组成员200余人。修订过程中，组织18个省（区、市）和新疆生产建设兵团的550多所学校、2000多名教师、10万多名学生开展试教试用。

国家教材委员会相关专家委员会对修订后的教材进行了严格的初审、复审和多轮复核，通过后报国家教材委员会审核，全面把好政治关、科学关和适宜关。

如何确保“用”得稳定？

根据计划，义务教育三科统编教材将在三年内覆盖所有年级。今年秋季学期，小学一年级和初中一年级使用；2025年，小学一、二、三年级和初中一、二年级使用；2026年，义务教育阶段所有年级全部完成替换。

为做好教材使用工作，教育部近期已开展骨干教研员国家级示范培训，各地8月底前完成授课教师全员培训。教材投入使用后，将持续开展教材使用监测，组织编审专家深入一线进行回访，听取社会意见，提高教材质量。

培根铸魂、启智增慧。崭新的教材、崭新的学期，等你开启。

(责编：牛镛、岳弘彬)