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修订后的义务教育三科统编教材今年秋季学期开始投入使用

2024年08月27日10:04 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月27日电（记者杨湛菲）记者27日从教育部获悉，修订后的义务教育道德与法治、语文、历史统编教材近期完成全部编审程序，将于今年秋季学期开始在全国小学和初中起始年级使用，三年内覆盖所有年级。

　　2022年3月，教育部启动了义务教育三科统编教材修订工作。三科统编教材编委会和修订组成员共200余人，包括来自高校、研究机构、教研部门、中小学校的思政专家、学科专家、课程专家、教研员和教师等。

　　教育部教材局相关负责人介绍，本次教材修订加强整体设计，系统落实习近平新时代中国特色社会主义思想学习要求，丰富中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化学习内容，加强国家安全教育、法治教育、铸牢中华民族共同体意识教育等相关重大主题的学习，选材更加丰富，编排更加科学，育人导向更加鲜明。

　　质量是教材的生命线。教材修订过程中，教育部组织18个省（区、市）和新疆生产建设兵团的550多所学校、2000多名教师、10万多名学生开展试教试用，组织500名中小学骨干教师和教研员进行精细审读，全面检验教材的适宜性。

　　国家教材委员会相关专家委员会对修订后的教材进行严格的初审、复审和多轮复核，通过后报国家教材委员会审核，全面把好政治关、科学关和适宜关。

　　为做好教材使用工作，教育部近期已开展骨干教研员国家级示范培训，各地8月底前完成授课教师全员培训。同时，将持续开展教材使用监测，及时了解教材使用情况，充分听取社会意见，不断提高教材质量。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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