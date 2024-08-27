8月25日，“慕课西部行计划2.0”新疆试点工作推进会在新疆喀什举行。教育部党组成员、副部长吴岩，新疆维吾尔自治区副主席凯赛尔·阿不都克热木出席并讲话。

会议指出，党的二十大和二十届三中全会明确提出加快推进西部大开发形成新格局。8月23日，中央政治局会议审议通过了《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，强调西部大开发是党中央做出的重大战略决策，要加快构建新发展格局，提升区域整体实力和可持续发展能力。教育部坚决落实党中央决策部署，深入实施“慕课西部行计划2.0”，推动中西部高等教育振兴，更好服务西部高质量发展。

会议强调，“慕课西部行计划”是新时代高等教育充分发挥新型举国体制推动更高质量教育公平的重要举措。东西部高等学校的大合作改变了数以百万计西部大学生的学习质量、改变了数以万计西部教师的教学水平、正在改变数以百计西部高校的整体能力。“慕课西部行计划”坚持有组织推进，充分发挥新型举国体制优势；坚持学生发展中心，以提高西部地区人才培养质量为目标；坚持教师主体，以提高高校教师能力水平为重点；坚持数字赋能，以技术与教育教学的深度融合为重要手段和载体，为解决更高质量的教育公平积累了宝贵经验。

会议要求，“慕课西部行计划2.0”要按照拓围、深化、创新总思路，进一步聚焦西部高校优势专业、特色专业和新建专业发展需求，坚持扶优、扶特、扶新，更加注重以人工智能赋能来推动体制机制创新，更加注重以资源供给系统化集成化来推动改革深化，更加注重按照战略需求选择改革载体来推动整体拓围，为西部高质量发展和高水平对外开放作出新贡献。

据悉，“慕课西部行计划”自2013年实施以来，为西部高校提供了20.7万门慕课及在线课程服务，东西部高校携手开展了936万门次混合式教学，西部受益学生数量达5.9亿人次，西部高校教师接受慕课培训达197.8万人次。

各地教育行政部门负责同志、首批试点专业参与高校负责人代表等参加会议。

(责编：李依环、郝孟佳)