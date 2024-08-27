“我院已建立了国内首个国家精准农业研究示范基地，即小汤山基地，并研发出了一系列关键技术，包括全国农业科教云平台、农机北斗自动导航、全程机械化作业智能监测以及作业大数据云服务等，这些技术已进行了大面积的示范应用。”8月24日，在2024世界机器人大会农业机器人专题论坛暨数字化与农业产业高质量发展论坛上，北京市农林科学院院长燕继晔表示，农业机器人已成为新一轮科技革命促进农业生产方式颠覆性转变的战略制高点，并成为引领农业装备高新技术发展趋势的重要力量。

“在智慧农业领域，我院已在全国建立了116个成果示范转化基地及长期联络点，相关成果在全国2000余家农业企业、合作社、园区、基地得到应用，部分科技成果还推广到越南等东南亚国家。”燕继晔说。

伴随着5G、人工智能、大数据等新一代数字科技与农业的深度融合，数字化、智能化、绿色化为特征的智慧农业将成为未来农业发展的重要方向。

“比如，为了促进育种技术与信息技术融合，我院研制出国内领先的作物育种信息化平台——金种子育种平台，已被400多家企业与科教育种单位应用，成为国内在线客户最多的商业化育种云平台之一。”燕继晔说。

据悉，2024世界机器人大会自2019年起设立农业机器人专题论坛，同时推出“机器人+农业”典型应用场景展示。本届论坛由北京市农林科学院、中国农业机械学会共同主办，国家农业信息化工程技术研究中心、国家农业智能装备工程技术研究中心等单位联合承办。（记者马爱平）

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