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大学生做UP主的喜与忧

2024年08月27日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：大学生做UP主的喜与忧

近年来，随着视频类新媒体产品在社交平台的裂变式发展，越来越多的大学生选择加入社交平台成为一名UP主（uploader，上传者，指在视频网站、论坛等站点上传视频音频文件的人）。

一些互联网平台上的主要内容，就是为专业用户自制产品，即UP主原创视频，而UP主这一称谓也成为广为用户接受的代称。

当前大学生UP主分享的内容有哪些吸引人之处？在成为UP主的过程中，他们收获了什么，又遇到过怎样的困惑？如何引导大学生UP主健康成长、发挥积极作用？记者就此展开采访。

始于热爱，“妙手偶成”

谈起成为UP主的原因，不少学生UP主都告诉记者：始于热爱，“妙手偶成”。

被某网站认证为“校园领域优质UP主”的“阿阿阿十粒”，本名曾珮萱，目前是就读于中国人民大学新闻学院的研二学生。在网站上，她以自己的学习生活为素材制作并分享视频，粉丝数已达20.1万人。曾珮萱说，“刚开始做UP主，是因为分享视频是我的爱好。后来当视频有了一定的体量之后，我发现做自媒体还可以赚钱，所以兼职做UP主也成了我在课余时间的一个收入来源。”

某网站公布的财报显示，2023年，超过300万名UP主通过各种变现途径在该网站获得收入，同比增长30%，其中通过广告获得收入的UP主数量同比增长94%。

在曾珮萱看来，“如果是知识区的UP主，就必须有深厚的专业知识积累，才能产生相应的影响力。但现在更多UP主以做娱乐、休闲内容为主，只要有健康向上的主题、好的创意、比较独特的内容创作，就可以。”

与大众固有的想象不同，在现实生活中，很多UP主很可能并不外向、也不善于表达。“我自己的经历可能和现在的很多UP主不太一样。我接触微博特别早，2009年就注册了账号。”认证为“人文艺术博主”的微博博主“陌绪”，现在是上海某高校的一名教师，她先后于中国人民大学、复旦大学完成本硕及博士学业，进入高校工作。从大学时代，她就开始在微博分享，一直走到今天。在这一过程中，她结识了很多“云端”好友，还经常分享自己观看昆曲演出及在教学中与学生教学相长的趣事。

除了网上社交平台，公众号也是学生UP主、博主经常活跃的一个分享空间。

对公众号“一号哨位”创始人周晓辉来说，青春不只有诗和远方，还有家国和边关。

2009年，周晓辉考入中国人民大学新闻学院。2011年12月，周晓辉通过层层考核，如愿穿上了军装，来到武警黑龙江总队哈尔滨支队。2013年8月，黑龙江流域发生洪水灾害，周晓辉跟随部队参加抗洪抢险，并因表现突出荣立三等功。

服役期间，在繁忙的训练之余，周晓辉坚持每天写日记，军旅日记一共写了7本714篇，退役之后，周晓辉把从军期间的日记整理成了一本书《我还青春一次远征——一个大学生士兵的军旅日记》。周晓辉告诉记者，在整理日记的过程中，他的老师建议他注册一个公众号，把日记的精彩篇章发在公众号上，将这些军旅故事讲述出来。怀着对军营的深深眷恋，经过一番认真筹备，2014年8月，周晓辉和曾经一起服役的人大校友桂从路创办的“一号哨位”公众号正式上线。

周晓辉说：“我从军后站的第一班岗，就在营区的一号哨位。那天的换岗仪式让我永生难忘。‘一号哨位’是我们进入军营和离开军营的必经之地，它连接着军营内外。”

与曾珮萱的理解不同，周晓辉认为成为UP主是需要在某一领域具有一定专业知识积累的：“优质的互联网内容应该具备两个特质：一是某种知识的传播，二是某种情绪的传递。二者应该同时具备。只有知识，不太容易共情；只有情绪，则会陷入空洞。只有‘干货+情感’，才能真正契合用户需求。”

有困惑，也有瓶颈

2024年3月，中国互联网络信息中心发布第53次《中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示，截至2023年12月，我国网民规模达10.92亿人，较2022年12月新增网民2480万人，互联网普及率达77.5%。数量庞大的用户在各类社交平台上畅所欲言、展示才艺，在繁荣发展网络文明的同时，也让UP主之间的竞争日趋激烈。

“我刚开始是做高中知识分享的，大多数粉丝都是年龄比较小、正在读书的学生，他们关注我是想看到我分享学习方法。但我现在已经研二了，距离高中已经很远。”曾珮萱说，后来自己逐渐转型做生活类博主并发布vlog，但播放量马上断崖式下跌。“后来，我又尝试着把学习方法类和生活类内容交叉着做。”

经过探索尝试，曾珮萱发现，生活类视频可以增加粉丝黏性，再通过知识分享、情感分享，可以吸引并增加新粉丝，慢慢地，她的粉丝“止跌上涨”。

“其实我现在仍面临着数据不好、没有广告等困境，但毕竟自己还是以学业为主，所以心态比较好，也不会像以前那样对数据感到特别焦虑。”曾珮萱说。

曾珮萱所提到的，是很多UP主共同面临的问题：由于过度关注视频、文稿的播放数据而产生焦虑情绪。部分UP主还遇到过网络暴力。

2012年，陌绪根据《浮生六记》中沈复与其妻子围绕“粥”诞生的爱情故事，填写了一首歌词《寄芸》，其中有两句是：“无人与我立黄昏，无人问我粥可温。”据她介绍，沈复原文里“粥”是个很重要的线索，而“立黄昏”是为了押韵而写。

随后，这句歌词在网络上辗转扩散流传，最后被附会为沈复《浮生六记》中的原文。“2015年，我后知后觉地发现这句歌词竟然变成了小有名气的‘网红句’，出现在文艺青年和非主流青年的‘个性签名’里。这倒无妨，然而它却被一些青春作家引用，误认为是出自沈复的《浮生六记》，令我哭笑不得。”陌绪告诉记者，自己微博的粉丝迅猛增长就是因为“无人与我立黄昏”一事：“当时我看到一位网络作家在其微博中说那是《浮生六记》里的文句，我就尝试联系她，在她微博下评论，不料却遭到了其粉丝的‘围攻’。”

微博评论记录显示，在这场小规模的“论战”中，一些网友甚至直接进行人身攻击。“但也有不少网友还是很客观的，我的很多微博好友也都支持我，这让我感到温暖。”陌绪表示，自己的本意就是希望这句话不要被以讹传讹、闹出笑话，“后来这位作家看到评论后，主动联系我，并发声明说明那句歌词并非《浮生六记》原文。”陌绪说。

在“一号哨位”公众号成立之初，周晓辉和团队也曾遇到过很多困难：当时需要花大量的时间去思考内容，但二位主创正各自面临着要推免研究生、撰写毕业论文等繁重的学业压力，“所以那段时间，我从来没有在晚上1点之前睡过觉。”周晓辉说。功夫不负有心人，2014年到2024年10年来，“一号哨位”已在全网拥有1000多万名粉丝，发布4000多篇原创文章，点击量超过50亿，成为传播军旅文化、讲述军营故事、组织拥军爱军志愿活动的重要窗口。

树立正确价值观，做健康阳光的UP主

互联网上，很多普通人亲历、参与并见证了一些学生UP主慢慢成长为“百大UP主”的过程。比如，北京邮电大学毕业生、某网站UP主“老师好我叫何同学”，从2017年10月发布第一条投稿视频，到今天已拥有超过1182万名粉丝；清华大学毕业生、UP主“毕导”，目前已有超过591万名粉丝关注。他们的视频内容，主要聚焦信息技术、数码产品、科学知识等内容，其视频制作能力与呈现效果吸引了众多青年网友，也证明了科学知识在社交平台上的巨大引力。

曾珮萱坦言:“过去那种随便拍拍vlog、借助名校标签就能火的视频，现在行不通了。现在需要更加有想法、更加有创意的内容。”

对于从学生博主到教师博主的转变，陌绪认为，自己的心态没有产生明显变化，“我觉得有一个自己喜欢的平台能够分享并记录下一些东西，本身就很美好。”

周晓辉告诉记者，成为UP主或许充满诱惑，但是难度也极大。很多时候，对于UP主的衡量标准比较简单粗暴，主要看粉丝数量、流量和影响力，有些人因此走上了歪路，去“造假”“过度摆拍”“擦边”“浮夸”“违背公序良俗”等。周晓辉认为，对于有志于成为UP主的学生而言，应充分考虑自己的爱好和特长。如果真的要做，就要选择一个自己喜欢或擅长的领域，要有正确的价值观，切不可为了流量和“涨粉”走歪门邪道。

（记者 张亚雄）

(责编：李昉、李依环)

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