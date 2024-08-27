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从历史中汲取智慧和力量

李忠杰
2024年08月27日08:24 | 来源：人民网－人民日报
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《毛泽东井冈山时期的领导艺术》：王超著；人民出版社出版。

作者广泛搜集权威资料，力图在史实准确的基础上，系统总结井冈山革命根据地经验，生动呈现我们党在革命年代的斗争智慧。

90多年前，以毛泽东、朱德为代表的中国共产党人，在井冈山创建了第一个农村革命根据地，开辟了农村包围城市、武装夺取政权的正确革命道路。井冈山因此被称为“中国革命的摇篮”。对这段历史，我们非常熟悉，但其中仍有很多宝贵经验值得开掘。《毛泽东井冈山时期的领导艺术》从领导艺术和工作方法的角度切入，着重于提炼实在、管用的历史经验，切合当下读者从历史中汲取智慧的需要，读来令人印象深刻。

井冈山道路是怎样探索出来的？在创建过程中，采取了哪些科学有效的工作方法，表现出了怎样的智慧？研究这些问题，是对历史宝藏的进一步挖掘，有利于提高我们的工作水平。具体而言，该书作为理论读物主要有三个特点。

一是坚持问题导向。要总结工作方法上的经验，就要先拎出问题是什么。作者首先系统分析了毛泽东同志当年在井冈山面临的困难和问题：工农革命军上了山，吃饭问题如何解决？伤病员如何安置？临时凑起来的七八支队伍如何拢起来、统起来，形成一个团结的整体？如何取得当地百姓的信任和支持？怎样建立坚实的根据地？这是生存问题。面对敌人“进剿”“会剿”怎么办？如何打败敌人的进攻？这是建设问题。工农革命军的最终目标不是当“山大王”，而是要解放全中国，如何立足井冈山、走向全国？这是发展问题。在当时的环境下，这些困难显然是刻不容缓、必须解决的；如不解决，工农革命军就难以在井冈山立足。

二是聚焦领导艺术和工作方法。针对困难和问题，采取了哪些应对措施？展现出哪些智慧和艺术？对此，作者从“上井冈山”“建井冈山”“守井冈山”“下井冈山”4个方面进行了深入分析。在建设根据地之前，需要充分调研、综合考虑，选择合适地点，同时抓住主要矛盾，确立团结改造政策。在建设巩固根据地过程中，则要充分调动各方面的积极性、主动性，使工农革命军得到人民群众的衷心拥护和大力支持，面对敌人的“进剿”“会剿”，迅速扩大武装力量，采取“十六字诀”等一整套游击战术。同时深谋远虑，以解放全中国为目标，制定《井冈山土地法》，探索怎样进行土地革命，确定开辟新的根据地……作者广泛搜集权威资料，力图在史实准确的基础上，系统总结井冈山革命根据地经验，生动呈现我们党在革命年代的斗争智慧。

三是突出实践性、实用性。从历史中汲取智慧，重在当代转化。对于本书来说，最关键的是要将解决问题的办法，提炼为具有现实意义的方法论。作者的学术背景是党建专业和管理学专业，曾在多个岗位从事党务工作近40年，具有理论功底，也有实践经验。他结合干部职工的工作实际，从井冈山革命根据地创建的成功经验中梳理挖掘出一系列有效方法，并将这些方法以哲学方法论形式表达出来，力图给读者以启发。比如，保持清醒的头脑、充分调动各方积极性、深入调查研究、勇于创新等。这些方法是当年革命取得胜利的法宝，也可以成为我们今天工作的有益参考。

学习回顾历史是为了启迪现在。本书从领导艺术、工作方法的维度总结历史经验，在“接地气”“管用实用”方面下功夫。百年党史蕴藏的无穷智慧和力量，正呼唤着新的开掘与阐释。

（作者为中共党史学会副会长）

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 20 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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