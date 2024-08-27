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让新职业成为带动就业的新引擎（快评）

窦 皓
2024年08月27日08:23 | 来源：人民网－人民日报
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当下，人工智能蓬勃发展，越来越多的行业中出现它的身影，工作效率因此获得提升。人工智能要更好地适应各种工作场景，离不开人工智能训练师的付出。人工智能训练师就像是人工智能的老师，通过“投喂”海量文本和数据，不断训练调整，使人工智能模型变得更智慧可靠。

人工智能在变革传统生产生活方式的同时，也催生了一批新职业，为劳动者提供了就业新选择。人工智能训练师的入行门槛不高，比如数据标注工作，更多需要的是细致和耐心。随着人工智能应用的普及，岗位需求还会不断增加，越来越多求职者将在新领域中发挥才能，绽放光彩。

从业者要积极主动适应变化，提升综合竞争力。在最基础的数据标注模型处理、产品测试乃至编程技术或项目助理等领域，许多人工智能训练师也在扩充专业技能，从而更好地适应行业和岗位需求。不少地区掀起人工智能训练师培训和考证的热潮，助力从业者提高综合素质。

让新职业成为带动就业的新引擎。人工智能的发展是大势所趋，随着适应场景和岗位需求的增加，相关职业还会更专业、更细分。不断涌现的新需求也在助力各行各业更好地拥抱人工智能，推动社会生产力的整体跃升。

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 13 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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