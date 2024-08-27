本报记者 顾 春

“多亏了国科新材料中试基地，我们的产品才顺利通过中试，即将进入生产环节。”在浙江省绍兴市上虞区国科新材料中试基地，玮博杰生物材料（浙江）有限公司创始人王钢正在查看最新试验数据。

玮博杰生物材料成立于2021年，自行研发、生产、销售的一系列新材料产品，满足了国内外市场的多层次需求，在工业设备、消费包装、医疗卫生等领域均有应用。

新工艺从实验室到规模化量产，必须通过中试来验证可行性、稳定性和安全性。“我们在2020年就完成了小试，但中试涉及安全、环保等一系列环节，企业缺乏合适的中试平台，难以实现产业化。”王钢说。

一头连着创新，一头连着产业，中试是科技成果转化的关键环节。然而新材料中试环节面临资金投入大、创新风险高、专业性要求高、环保压力大等难题，许多企业不敢试、不愿试，制约了科技成果的产业化落地。

面对先进材料企业的迫切需求，2018年，上虞区探索打造“政府主投+公司主营”运作模式，盘整工业用地205亩，联合中国科学院控股有限公司，共同建设新材料中试基地，为先进材料企业提供中试服务。

如何保障中试项目更快入驻基地？国科（浙江）新材料技术有限公司副总经理张涵介绍，2021年，杭州湾上虞经济技术开发区与中试基地联合制定《中试项目全周期管理办法》，精简非必要审批流程，通过多部门联合会商、中试基地整体环评等手段，将传统19项审批流程减为8项，缩短了项目入园审批时间。“企业中试项目落地一般需要15至18个月，在中试基地只需要3至4个月。”张涵说。

2022年1月，中试基地正式投用，助力企业打通科技成果转化的“最后一公里”。去年2月，玮博杰生物材料找到中试基地，入驻2号厂房，一年时间就顺利完成了中试。现在企业已经拿到百亩生产用地，新厂房即将开工建设。

为满足入驻企业的各类需求，中试基地提供多元增值服务，保障中试项目的要素需求；同时，最大限度模拟实际生产环境，建设管理服务区、中试运营区、物流仓储区和动力配套区，为入驻的中试项目提供专业配套。

为降低企业的中试成本，中试基地集中供给配套的要素资源。“我们实行要素指标备案统配直达，由基地统一申报用地、能耗、排污权等相关要素指标，企业只需备案、租赁，即可分配使用。”张涵说。

此外，为更好解决企业技术难点，中试基地成立新材料产业技术创新研究院，组建由30多名专家领衔的中试专家联盟，以及由国家级特聘专家领衔的工程化管理团队，为入驻项目工程化提供技术支撑。

据统计，自投用以来，中试基地已立项31个，正式签约入驻15个，其中4个项目已基本完成中试。杭州湾综管办党工委副书记袁合金介绍，上虞区目前已集聚先进材料产业主导企业146家，2023年产业工业总产值突破千亿元。

《 人民日报 》（ 2024年08月27日 10 版）

(责编：李依环、郝孟佳)